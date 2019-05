Vitaminom C popravite imunitet

Ako se stalno osjećate iscrpljeno i umorno vrlo vejrovatno vam je oslabio imunitet usljed fizičkog napora, stresa, ali i viška kilograma. Ipak, najčešći razlog za malaksalost jeste nedostatak značajnih hranljivih elemenata.

Profesorka Brižita Đorđević, sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, kaže da je za vitalnost najznačajnije jačanje imuniteta, koje se dokazano postiže nadoknadom vitamina C, cinka, glukana, probiotskih preparata, dok je od biljnih suplemenata najdelotvornija ehinacea.

"Vitamin C nije bez razloga sa najdužom tradicijom u jačanju imuniteta - kaže profesorka Đorđević. - On učestvuje u sintezi imunoglobulina, značajnih molekula u odbrani organizma od infekcije. Pored ove funkcije, vitamin C učestvuje ili sadejstvuje u brojnim drugim funkcijama u našem organizmu od kojih je svakako uloga antioksidanasa najvažnija.

Za odbranu od brojnih bolesti važan je i cink.

"Cink je bitan za sve ćelije koje su u deobi, pa tako i ćelije imunološkog sistema - limfocite. Nedostatak cinka, kad je prvi put otkriven, direktno je doveden u vezu sa nižim rastom kod djece, ali i većoj sklonosti ka infekcijama," kaže Đorđevićeva.

Prema riječima profesorke Đorđević, u efikasne "pomagače imuniteta" svrstavaju se i glukani - jedinjenja iz grupe dijetnih vlakana i brojni mikroorganizmi koji "njeguju" crijevnu floru - probiotici.

"Svi ovi preparati imaju značajan i naučno dokazan imunomodulatorni efekat, dok je od biljnih suplemenata najdragocenija ehinacea," kaže Đorđević.