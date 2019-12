Visoke potpetice ne samo da oštećuju stopala, već su opasne i za druge dijelove tijela

Istraživanja Američkog medicinskog udruženja za dječije bolesti ukazuju na to da čak 78 posto žena osjeća bol dok nosi cipele s visokim potpeticama. Međutim, bol u stopalima nije jedina bol koju ćete doživjeti.

Naime, nošenje potpetica može negativno utjecati i na ostale dijelove tijela i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kada nosite visoke potpetice, vaše tijelo mora održavati ravnotežu. Da biste to učinili, donji dio leđa se gura naprijed, a poravnavanje kukova i kičme se mijenja. Vaši fleksori kuka moraju se stalno savijati kako bi održali ravnotežu. A ako često i dugo nosite visoke potpetice, ti će se mišići skraćivati ​​i stezati. To, zauzvrat, može dovesti do bolova u kukovima.

Nošenje potpetica tokođer vašu težinu pomiče prema zglobovima. Tu najviše stradaju koljena. Naime, koljena se pomiču naprijed kako bi održala ravnotežu, što vrši dodatni pritisak na njih. To može uzrokovati osteoartritis. Uobičajeni simptomi uključuju bol u zglobovima, ukočenost i ograničen raspon pokreta.

Vaša kičma je blago zakrivljena, to joj omogućava da smanji stres kretanja tijela. Kada nosite cipele s visokim petama, krivulja u donjem dijelu leđa postaje pretjerana, a poravnavanje kičme se mijenja. To može uzrokovati pretjeranu upotrebu mišića i bolove u leđima.

Anatomske promjene kičme mogu dovesti do brojnih zdravstvenih problema. Naprimjer, može doći do foraminalne stenoze, bolova, slabosti mišića i grčeva.