Virus korona bi uskoro mogao postati obična prehlada

Novi talas infekcija u Kini, očigledno uzrokovan mutacijom virusa korona, nije razlog za paniku. Mutacijom bi SARS KoV-2, virus koji je svijetu unio strah u kosti, uskoro mogao postati obična prehlada.

Razvoj efikasne vakcine ili lijekova protiv nove vrste virusa korona je upravo zbog toga komplikovan, jer se virus konstantno mijenja. Za oko pola godine od izbijanja pandemije, naučnici širom svijeta registrovali su oko 100 različitih mutacija SARS KoV 2, piše Dojče Vele.

Ovakve varijante ili promjene su normalne, jer se genetska struktura virusa mijenja i pojavljuju se nove podvrste. Takođe, moguća je promjena i svojstva virusa. Posljedice mogu biti slabljenje izvornog virusa, ali i to da on postane agresivniji.

Različite varijante potvrđuju zašto jedan uzročnik bolesti u određenoj regiji u svijetu izazove talase infekcije različite jačine i zašto ljudi različito reaguju na infekciju.

Strah od drugog talasa u Kini

Kina iz koje je virus potekao je strogim ograničenjima kretanja uspjela staviti pod kontrolu virus korona. Posljednjih sedmica su testirani samo ljudi koji su se vratili iz inostranstva.

Posljednjih dana u pojedinim kineskim provincijama ponovo su zabilježeni novi slučajevi infekcije, i ovaj put je jasno da su nastale u Kini.

Pri tom su prvi testovi pokazali da Kinom kruži nova varijanta patogena. Virus SARS-KoV-2 koji je pronađen u Pekingu malo se razlikuje od onog koji je prethodno pogodio Kinu, navodi epidemiolog Zeng Guang za list Global Tajms. Rezultate bi sada trebalo uporediti s analizama iz drugih zemalja kako bi se mogla pratiti linija porijekla patogena.

Dosljedne mjere zaštite

Aktuelni trag virusa odveo je zdravstvene službe bukvalno do daske na kojoj je filetiran uvozni losos, na pijaci Ksinfadi u Pekingu. Ali, još se ne zna odakle potiče losos, jer Kina tu vrstu ribe uvozi iz Norveške, Čilea, Australije, Kanade i sa Farskih Ostrva.

Da bi virus prešao sa lososa na čovjeka, veoma čudi naučnike. Do sada je utvrđeno da je opasnost prenosa najveća kada je radi o sisrima, kao ćto su konj, ovca, zec ili mačka. Kada je riječ o reptilima, ribama ili pticama rizik prenosa je veoma mali.

Međutim, vlasti su naredile zatvaranje sumnjive pijace iz preventivnih razloga. Oko 10.000 trgovaca i zaposlenih biće hitno testirati na virus korona.

Osim toga, blokirano je više stambenih blokova u južnom dijelu Pekinga i zatvorene škole i vrtići. Planirano otvaranje škola u Pekingu je prolongirano, te otkazana sportska takmičenja i grupna putovanja.

Kako nastaju mutacije?

Kako bi se umnožili, virusi koriste ćelije domaćina. Kada virusi napadnu domaćina, iz jezgra ispuštaju genetske informacije u inficiranu ćeliju. Na taj način tijelo reprodukuje milione kopija virusa. No, kod ovakvih reprodukcija dolazi do grešaka u kopiranju, a svaka greška promijeni i genetski kod virusa i on mutira.

Gdje i kako je novi virus korona prvi put prenesen na čovjeka još nije razjašnjeno. Naučnici za sada polaze od toga da se virus raširio u kineskom gradu Vuhanu. Pretpostavlja se da je protein kojim se virus vezuje za ćelije već mutirao u životinji domaćinu; možda u slijepom mišu ili nekom od ljuskara. U svakom slučaju, ta mutacija omogućila je prenošenje virusa na ljudske ćelije.

Ljudsko tijelo je u principu samo u situaciji da se odbrani od ovakvih virusa. Ono proizvodi antitijela, koja ga štite od virusa i čine imunim od patogena koji uzrokuju bolesti.

Ali, ako patogen mutira, a antitijela su programirana na staru verziju uzročnika bolesti, onda su antitijela manje djelotovorna.

Iz istog razloga redovno dobijamo prehladu. Јer, naše tijelo je već stvorilo antitijela kod prethodne, ali za novu mutaciju patogena nemamo nova antitijela.

Јesu li mutacije opasne?

Mnogo toga upućuje da je novi talas infekcija u Kini povezan s mutiranim virusom, ali ovaj put se simptomi razvijaju sporije. Razloga za paniku nema, jer mutacija ne čini virus nužno opasnijim. Neke mutacije mogu čak znatno oslabiti virus.

Njemački doktor Kristijan Drosten na mutaciju gleda pozitivno. Novi virus se tako "još bolje reprodukuje u nosu i bolje prenosi", kazao je virusolog ukazujući na najnovije studije. Mutacijom, koja prvenstveno pogađa nazalno područje, virus bi se mogao bolje umnožavati, "što vodi ka tome da epidemija zaista vremenom oslabi", ističe je Drosten.

Virus doduše može napasti i sluznice pluća, no to bi uzrokovalo da se čovjek osjeća bolesnije, zbog čega ostaje kod kuće i tako sprečava dalje širenje virusa.

Јedan virus čak može mutacijama toliko oslabiti da na kraju u potpunosti nestane, što je bio slučaj sa patogenom SARS-KoV 2003. godine.

U novembru 2002. se prva epidemija SARS virusa iz Јužne Kine za samo nekoliko sedmica proširila na sve kontinente. Kao prva pandemija u 21. vijeku izazvala je veliki strah stanovništva. Iako je virus izazivao teški akutni respiratorni sindrom (SARS) od njega je za oko pola godine umrlo samo 774 osoba.

Već u ljeto 2003. je broj novozaraženih konstantno opadao. U maju 2004. je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je prevladana pandemija SARS-a.