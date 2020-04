Vakcina za koronu u najboljem slučaju tek krajem 2021. godine

Korona virus ne posustaje. U nekim od najteže pogođenih zemalja u Evropi, kao što su Italija, Francuska i Španija, poslednjih dana opada broj umrlih od nove bolesti, te su najavile da uskoro počinju sa popuštanjem restriktivnih mera. Međutim, situacija u Sjedinjenim Američkim Državama je kritična, s obzirom da bilježe porast novozaraženih ali i broja smrtnih slučajeva.

Vakcina za korona virus neće biti spremna do kraja iduće godine, odnosno do kraja 2021, poručili su u Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). A to je, prema riječima čelnika najoptimističniji scenario.

Oni su istakli da je razvoj vakcine mnogo komplikovan i skup proces i dodalo da postoji više nivoa testiranja na ljudima dok se ne utvrdi da li je vakcina sigurna i efikasna.

"Takođe, morate biti svjesni i o kom proizvodnom kapacitetu se ovde radi, a riječ je praktično o vakcini za cijeli svijet. To će trajati od godinu i po do dvije, a sve kraće od toga je ravno čudu", saopštili su iz ECDC.