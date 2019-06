Ujed krpelja je opasan i to nije samo mit!

Da li ste imali priliku da iskusite ujed krpelja? Nekim ljudima ovo je čest problem tokom toplih dana, pa zato saznajte kako ga pravilno izvaditi.



Ukoliko ste imali prilike da iskusite ove male krvopije na djelu, onda znate kakav haos može nastati onda kada krenete da tražite savjet kako se vadi krpelj i dobijete milion različitih priča i metoda na tu temu. Ima tu svega – od laka za nokte, preko petroleja do uvrtanja pincetom u ovom ili onom pravcu. I tu nastaje panika! Ima li zaista mjesta za paniku? Koliko je ujed krpelja stvarno opasan i da li je sve to što smo čuli samo mit?

Pravilna i pravovremena reakcija mogu biti spas, pa zato treba znati šta su krpelji, koje bolesti prenose i kako ih treba ukloniti.

Šta su krpelji?

Lijepo vrijeme nesumnjivo budi život oko nas. Sa prvim proljećnim suncem i toplijim vazduhom menjamo se mi, ali i priroda oko nas, uključujući i neke iritantne vrste insekata. Krpelji su svakako jedni od njih.

To je vrsta insekata koja spada u rod pauka. Ono po čemu su specifični jeste činjenica da im za opstanak i život treba obrok u obliku krvi. Da bi se nahranili, oni svoj obrok potraže na koži nekog domaćina. To mogu biti psi, mačke ali i ljudi.

Krpelji su neka vrsta parazita. Za razliku od buva, koje se takođe hrane krvlju, oni ne skaču već se jednostavno zakače za kožu domaćina.

Gdje se mogu pokupiti ovi paraziti?

Obično nam ova male napasnike donese boravak u prirodi i neuređenim travnatim površinama. Ova opasnost preti dokle god traje lijepo vrijeme, odnosno od ranog proleća do kasne jeseni. Baš u tome leži najveći rizik – lijepo vrijeme i sunčani dani mame nas u prirodu i na svjež vazduh, a tu nas vrebaju male krvopije.

Postoji li opasnost i koji su simptomi ujeda krpelja?

Tačno je da ovi mali paraziti piju krv, ali ujed krpelja nje opasan zbog količine krvi koju oni mogu popiti, osim ako vam kože nije prekrivena njima. A tada ćete ih sigurno primjetiti! U velikom broju slučajeva, oni se najedu i otpadnu. Problem je u brojnim mikrobima i bakterijama koje oni kroz svoj ujed i pljuvačku mogu preneti u naš krvotok.

Postoji veliki broj vrsta krpelja i ima ih širom sveta. Takođe postoji dosta bolesti koje oni mogu preneti od kojih neke nisu nimalo naivne, kao što je Lajmska bolest.

Koji su simptomi ujeda i na šta treba da obratite pažnju?

Ujed krpelja vrlo često može proći nezapaženo i bez nekih posebnih posljedica i simptoma. Možda osjetite neznatan svrab na mjestu ujeda, a češanjem otkrijete i parazita na djelu ili samo mjesto ujeda.

Nisu svi krpelji nosioci bolesti. Smatra se da oko četvrtina populacije nosi neku zarazu, a neki od njih mogu vam preneti i nekoliko zaraza odjednom. Ipak, ovo je jako redak slučaj.

Onda kada krpelj nosi na sebi neku bakteriju ili virus, koža će da se inficira poslije izvjesnog vremena, a simptom koji ćete sigurno primjetiti jeste crvenilo.

U mnogim životnim situiacijama, crvenilo je znak opreza! Nemojte zanemariti ovaj znak ni onda kada je ujed krpelja u pitanju.

Neke osobe mogu da budu alergične na ujed krpelja, odnosno na njihovu pljuvačku. Simptomi ujeda tada ukčljučuju crvenilo, osip, otečenost. Novija istraživanja pokazala su i to da neke osobe mogu poslije ujeda da postanu alergične na crveno meso, dok bez problema mogu da jedu bijelo, živinsko meso.

Krpelji prenose mikrobe direktno u vaš krvotok, a odatle su oni u stanju da dopru do najrazličitijih dijelova tjela i da izazovu simptome koje ne biste ni povezali sa ujedom. Tu leži pravi razlog za paniku.

Znate li šta je Lajmska bolest?

Jedna od najčešćih bolesti koje ujed krpelja može da prenese jeste Lajmska bolest. Obično će svrab i crvenilo da vam stave do znanja da nije u pitanju običan ujed, već onaj koji ima i dodatak u vidu bakterije Borrelia burgdorferi. Ovakvi ujedi nisu bolni, a mogu prioći i bez svraba i neprimećeni ukoliko vam nisu na vidnom mjestu. Štaviše, vrlo često se simptomi Lajmske bolesti jave nekoliko dana nakon same infekcije odnosno ujeda krpelja.

Imali ste blizak susret sa ovim parazitom? Onda motrite na svoje zdravlje i svoju kožu nekoliko dana.

Kako se prenosi lajmska bolest?

Krpelji ne napadaju samo ljude da bi pili krv. Zapravo, nisu preterano izbirljivi. Bakteriju obično pokupe sa sitnijih životinja na kojima su se hranili kao što su pacovi ili neke druge divlje ili pitome životinje. Uglavnom je potrebno oko 36 sati da bi krpelj preneo lajmsku bolest. To znači da čim ga primjetite, treba da znate kako da reagujete protiv njega. Ukoliko ga primjetite na vrijeme i uklonite, znatno smanjujete šanse da obolite od ove bolesti.

Lajmska bolest je izuzetno opasna jer ujed može proći zanemareno, bolest netretirana i polako se širi kroz tjelo. Poslije par mjeseci, može da pređe u hronično stanje a simptomi nisu nimalo prijatni.

Glavni simptom lajmske bolesti je specifično crvenilo na koži oko ujeda koje se širi u obliku prstena i liči na oko. Ovaj simptom može se javiti nekoliko dana ali i nekoliko nedelja poslije ujeda i može da dosegne i obim od 20 cm, pri čemu je središnji dio kruga boje kože, a okolni dio crven. Prisutan je u oko 80 odsto slučajeva, a nije bolan i ne morate ga uopšte osjetiti.

Ostali simptomi zavise od toga koji dio tjela je bakterija napala ali i od toga u kojoj fazi je bolest otkrivena.

U ranijoj fazi razvoja javljaju se najčešće sledeći simptomi Lajmske boelsti:

•Temperatura

•Glavobolja

•Umor

•Bolovi u mišićima

•Otečeni limfni čvorovi

Ovi simptomi nastaju 3-30 dana poslije ujeda.

U kasnijoj fazi razvoja Lajmske bolesti javljaju se sledeći simptomi:

•Jake glavobolje

•Bolovi u vratu

•Bolovi u zglobovima i otečenost, posebno stradaju koljena

•Paraliza lica, obično samo jedne strane

•Srčani problemi i aritmija

•Nesvjestice

•Trnjenje ruku i nogu ili oštri bolovi u njima

•Problemi sa pamćenjem i koncentracijom

Ovakvi simptomi mogu da traju i do 6 mjeseci, a postoje i situacije kada se ova bolest ponovo vraća jer bakterije nisu uništene do kraja i jer je bolest primjećena kasno. Tada govorimo o hroničnoj lajmskoj bolesti koja može potpuno da vas iscrpi, oduzme vam mnogo životne energije i znatno pokvari kvalitet vašeg života.

Kako se liječi Lajmska bolest?

Ukoliko se primjeti na vrijeme i na vrijeme reaguje, lajmska bolest liječi se antibioticima, ali taj proces može biti jako dugotrajan. Naime sama bakterija Borrelia burgdorferi je duguljastog oblika i pomalo liči na šraf pa joj to pomaže da prodre dublje u tkiva, a samim tim antibioticima teže da dorpru do nje. Osim toga, vrlo je fleksibilna, može da promjeni formu koja se adaptira tkivu i kao takva može dugo da živi untar pojedinih organa narušavajući njihov rad i imuni sistem u cjelini.

Širom svijeta postoji preko 300 podvrsta ove bakterije i mnoge od njih razvile su otpornost na antibiotike. Dodatni problem je što se sama lajmska bolest i infekcija bakterijom u početku ne pokazuju u analizi krvi, a simptome je vrlo lako pobrkati sa nekom drugom bolešću.

U težim slučajevima, liječenje lajmske bolesti antibioticima nije dovoljno. Zato se preporučuje i poseban režim ishrane koji se uglavnom svodi na svježu i zdravu hranu i izbjegavanje gotovih proizvoda, vještačkih aroma, previše šećera i mlijeka. Radi bolje detoksikaicje organizma, preporučjue se unošenje velikih količina vode. Zdravlje creva i crevne flore igra veliku ulogu u odbrani našeg organizma i apsorpciji i prenosu hranjivih materija u krvotok. Ako bolest baš odmakne pa umor i promjene na tjelu i licu uzmu maha, to će uticati i na psihu, pa treba povesti računa i o tom aspektu.

Sve u svemu, za liječenje lajmske bolesti potreban je pristup liječenju sa različitih strana.

Najvažnije je ipak u svemu tome vađenje krpelja, jer odatle sve počinje.

Kako ukloniti krpelja pravilno?

Sigurno ste čuli milion varijanti kako se vadi krpelj, ali ovo je najpravilniji i najbezbedniji koji će da primjene i ljekari ukoliko se njima obratite za pomoć. Ono što vam je potrebno jeste pinceta, par higijenskih rukavica i vešte ruke.

•Čistom i dezinfikovanom pincetom čvrsto uhvatite krpelja što bliže koži, ali nemojte da ga zgnječite. Samo ga izvucite uspravno.

•Kada ste uklonili krpelja sa kože, nemojte ga zgnječiti da proverite koliko je krvi popio ili u namjeri da ga ubijete, jer time postoji šansa da se sadržaj njegove unutrašnjosti prospe i možete da raširite bakterije.

Lajmska bolest ne prenosi se samo ujedom krpelja. Bakterije iz njegove pljuvačke mogu da dospeju na vašu kožu i da kasnije nađu svoj način da prodru u tijelo.

•Ukoliko su usta krpelja ostala ispod kože, najbolje je da ih ukolni ljekar.

•Nakon svega, dobro operite mjesto ujeda i posmatrajte da li će se tokom nekoliko sledećih dana pojaviti reakcije.

Koje su kućne metode za vađenje krpelja i da li su one efikasne?

Jedina efiksana metoda uklanjanja krpelja jeste ona koja ih fizički uklanja sa vaše kože.

Ukoliko vam pinceta nije pri ruci, objasnićemo vam kako ukloniti krpelja pomoću drugih metoda:

•Metoda uklanjanja koncem – potreban vam je komad konca koji ćete obaviti oko krpelja, što bliže vašoj koži. Uhvatite krajeve i vucite na više sporim ali jakim pokretima, baš kao što bite radili sa pincetom.

•Metoda uklanjanja krpelja kreditnom karticom ili sličnom čvrstom, tankom ravnom površinom. Jednom rukom (u rukavici) pridžavajte tijelo krpelja, a drugom lagano klizite sa karticom po koži, prolazeći ispod njegovog tijela i glave. Ne pravite nagle pokrete. Poslije par pokušaja, krpelj bi trebalo da popusti.

Nemojte pokušavati da spalite krpelja, natopite ga lakom za nokte ili petrolejom ili sa nekom sličnom metodom jer on tako može da ispusti sve što je pojeo u vaš krvotok, uključujući i patogene klice iz njegove pljuvačke.

Svi pokušaji da krpelja uvrnete, ugušite, zadavite, naterate na predaju su potpuno pogrešni, kao i priče da on diše na zadnjicu. Zapravo, tu ima istine, ali on udahne jednom do petanest puta za sat vremena. Veće su šanse da, za to vrijeme, usljed nemogućnosti da udahne prospe svoj sadržaj u vaš krvotok. Osim toga, uvrtanje će samo da poveća šanse da usta krpelja ostanu ispod vaše kože, a time i šanse za infekciju.

Postoji mnogo narodnih ljekova za vađenje krpelja koji će doneti više štete nekogo koristi i mnogo mitova i pogrešnih infromacija vezanih za njihov ujed.

Treba znati:

•Ne postoji šansa da od dijela koji je ostao ispod kože, a obično su to usta, nastane novi krpelj.

•Oni nikad ne ulaze pod kožu cijelim tjelom. Oni se samo hrane krvlju i jedini dio koji ulazi u vaše tijelo su njegova usta.

•Krpelji ne polažu jaja u svom domaćinu i ne mogu se razmnožiti unutar vašeg tijela.

Jedina opasnost od ovih parazita leži u činjenici da su prenosioci virusa i bakterija koje zaista mogu da prodru u vaš organizam i budu jako opasni. I to definitivno nije mit!





Šta poslije ujeda krpelja?

Onda kada je vađenje krpelja uspjelo, potrebno je da ranu dobro isperete vodom i sapunom. Nema potrebe za tretmanom antibioticima ukoliko se ne pojave znaci infekcije, jer, kao što smo rekli, nisu svi zarazni.

Ipak, opasnost postoji, pa poslije ujeda krpelja obratite pažnju na to mjesto kako biste na vreijme uočili znakove infekcije koji se mogu pojaviti nekoliko dana i nedelja poslije.

Isto tako, obratite pažnju na vaše generalno zdravstveno stanje, pojavu temperature i sličnih simptoma, nalik gripu. To ne znači da treba da paničite i da se opterećujete time, ali treba da budete svjesni da ovakve pojave možete da očekujete i da to možete povezati sa ujedom krpelja. Time ćete ljekaru olakšati dijagnozu, a sebi liječenje.

Može li se ujed krpelja spriječiti?

Najbolja zaštita od krpelja trebalo bi da bude preventiva, iako to baš i nije jednostavno sprovesti onda kada vas sunce i lijepo vrijeme mame da izađete napolje. Ukoliko sjedite u svoja četiri zida, šanse da za ujed su nikakve, osim ako nemate nekog kućnog ljubimca koji može da ga unese u kuću.



Pored izolacije, postoje i druge mjere preventive, koje su znatno prihvatljivije:

•Kada dođete izvana, istušrajte se, pročešljajte kosu i proverite svoje tijelo ne biste li možda otkrili krpelja.

•Operite odjeću toplom vodom ili je dobro otresite preko terase i stavite na sunce 15 minuta ukoliko nemate najmeru da perete odmah. Toplota ubija krpelje.

•Proveravajte redovno vaše ljubimce ako ih imate.

•Nosite svijetlu odjeću kada izlazite u prirodu kako biste ih lakše ptimetili.

•Ukoliko boravite u prirodi, nosite, duge rukave, a nogavice zavucite u čarape. Onda kada je napolju pretoplo za ovako nešto birajte tanku garderobu od prirodnih materijala.

Ujed krpelja ne mora biti opasan i u najvećem broju slučajeva to nije. Ipak, treba da znate kako se vadi i kako izgledaju simptomi koji mogu biti vrlo opasni, posebno zato što ne nastaju odmah poslije ujeda.

Možda su krpelji sitni, ali ne potcenjujte ih, jer ono što oni mogu da vam prenesu još je sitnije, a može poptuno da vas poremeti.