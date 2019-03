Pjevačica Anastasija Ražnatović već nekoliko mjeseci proživljava pravu dramu, ali je njenoj agoniji došao kraj. Naime, policija je uhapsila osobu koja ju je progonila i zbog koje je kćerka folk zvijezde Svetlane – Cece Ražnatović proživljavala pravu dramu.

Kako Blic saznaje, ovo lice uznemiravalo je Anastasiju Ražnatović na različite načine, zbog čega ona u posljednje vrijeme nije mogla ni slobodno da se kreće.

"Anastasija je uznemiravanje prijavila čim je shvatila da je riječ o osobi koja je opsjednuta njom, njenim kretanjem i svime što radi. Ne samo da njoj nije bilo prijatno sve ovo vrijeme da trpi različite vrste uznemiravanja, već je čitava porodica bila uznemirena", kaže izvor upućen u čitavu priču, i dodaje da pjevačica sada konačno može da odahne i vrati se normalnom životu.

"Na osnovu svega što je rečeno kada je prijava podnijeta, policija je radila na slučaju i uhapsila osobu koja stoji iza svih uznemiravanja mlade Ražnatovićeve. Nakon što ga je tužilac saslušao, a ljekari pregledali, progonitelju je određena dijagnoza. Još tokom privođenja bilo je jasno da je čovjek koji je proganjao Anastasiju psihički labilna osoba i da nije u potpunosti svjestan svojih postupaka. Obuzetost dijelom i radom mlade Ražnatovićeve mu je postalo opsesija, a kako nije liječen, to se sve više odražavalo na njegovo ponašanje. On je nakon hapšenja podvrgnut detaljnim pregledima stručnjaka i poslat je na liječenje u psihijatrijsku kliniku, gdje će me u narednom periodu biti ukazana pomoć. Ipak, kod ovakvih slučajeva liječenje je dugotrajno i niko ne može da garantuje da se neće ponašati isto kada izađe iz bolnice", kaže isti izvor.

Prema riječima ovog izvora, doktori su konstatovali da je progonitelj duševno obolio.

"Dijagnoza je “nespecifična neorganska psihoza”, to znači da je osoba izgubila vezu sa realnim svijetom, zbog čega su otežane njene svakodnevne aktivnosti. Poremećaj je neorganski, što znači da nema organskih promjena moždanog tkiva, ali ni klasičnih simptoma psihoze kao što su sumanute misli i simptomi specifični za šizofreniju. Zbog toga je bilo teško predvidjeti svaki naredni korak ovog čovjeka, što je otežalo njegovo privođenje pravdi".

Anastasija Ražnatović nije željela da komentariše pomenuti slučaj zbog, kako je rekla, policijskog procesa koji još uvijek traje.