Ublažite bol i bez lijekova

Istraživanja pokazuju da ljudi danas piju previše lijekova. Na svaki i najmanji znak bola, posežemo za tabletama koje nisu nimalo bezazlene. Ali, mnoge najčešće boljke moguće je izliječiti i prirodnim putem. Kako?

Žgaravica

Mnogi ljudi nakon jela u restoranu imaju problema sa žgaravicom. To nije čudno s obzirom na to da se u organizam unese velika količina jake i nerijetko masne hrane i to u vrlo kratkom vremenu.

Šta učiniti u tom slučaju? Izbjegnite glavno jelo i umjesto toga naručite predjelo i ponovo predjelo kao glavno jelo. Zašto? Predjela su manje masna pa će i žgaravica izostati.

Prehlada

Većinu nas prehlada prikuje uz krevet i mirovanje. Ipak, drugi put pokušajte drukčije! Umjesto na krevet, sjedite na bicikl i vozite se. Zašto? Zato što je to vježba, a tokom vježbe čovjek diše punim plućima što je dobro za brz oporavak od prehlade. Kada ležite, to se ne događa.

Zapamtite, riječ je o običnoj prehladi, a ne onoj ozbiljnoj koju prati temperatura. Nju je bolje preležati.

Nesanica

Ako vas muči ovaj problem provjerite kakvi su vam uslovi u sobi. Prije nego što se bacite na konzumiranje tableta za spavanje, provjerite da li vam je soba mračna. Ona mora biti mračna, a posteljina mora biti udobna i čista.

Umjesto jorgana, pokrijte se dekom jer je materijal od kojeg je deka izrađena najčešće vuna, a ona je mnogo ugodnija za spavanje - smiruje i opušta.

Grč u nozi

Kad vas idući put uhvati bolni grč u nozi, primijenite metodu prve pomoći - povucite se za nožni palac i stanite na noge. Ako još osjećate grč, ponovite postupak.

Ovo je dobra metoda jer podstiče bolje cirkuliranje krvi pa grč prestaje. Možete sebi pomoći i tako da popijete čašu vode.

Bol u leđima

Umjesto da stalno pijete tablete za bolove, bol u leđima pokušajte izliječiti na nešto prirodniji način. Lezite na pod, noge skupite u koljenima i privucite ih grudima. Potom ih obgrlite rukama i okrećite se lijevo i desno kao i naprijed i nazad. Dobro je i leći na stomak i rastegnuti tijelo u luk. To će pomoći u ublažavanju boli.