Trening je uzaludan ako koristite OVO, a utiče i na raspoloženje

Ispijanjem proteinskih napitaka poslije treninga rizikujete da sebi nanesete veću štetu nego korist, jer to može da dovede do gojenja, promjena raspoloženja pa čak i do kraćeg životnog vijeka.

Iste amino kiseline koje sadrže proteinski šejkovi koji podstiču nastanak mišića mogu da budu loše po vaše zdravlje. Konzumiranjem iste vrste proteina duže vrijeme rizikujete da oslabite vaše zdravlje. Industrija proizvodnje proteinskih suplemenata bila je teška 14 milijardi dolara prošle godine jer su se teretane i joga centri otvorili skoro na svakom ćošku. Proteinski šejkovi su označeni kao magični sastojak. Mnoge dijete promovišu visok unos proteina i manji unos ugljenih hidrata. Ugljeni hidrati su krivi za mnoge loše promjene u tijelu i zdravlju jer doprinose gomilanju masti u tijelu i mijenjaju insulin. Protein, s druge strane, je gradivna jedinica kostiju, mišića, krvi i mnogo toga drugog u tijelu. Konzumiranje prevelike količine proteina nije cilj nijedne dijete. Amino kiseline koje ovi napici sadrže ne idu direktno u mišiće, već se zadržavaju neko vrijeme u krvi. Tu se povezuju sa drugim aminokiselinama kao što je triptofan. Obje teže da stignu do mozga, a kada stignu tamo imaju različiti efekat, jer je triptofan ključan za proizvodnju serotonina. Ukoliko je veliki procenat ovih aminokiselina one kradu mjesto triptofan iz mozga i remete nastanak serotonina pa nam tako menjaju raspoloženje. Serotonin nije samo hormon sreće, već nam je on potreban i za kontrolisanje apetita. Kod miševa kojima su davane BCAAS amino kiseline došlo je do razvoja gojaznosti, ali i skraćivanja životnog vijeka. Iako su dobre u izgradnji mišića, naučnici savjetuju da se držimo dalje od njih i odlučimo se za neku alternativu poput jaja, piletine, ribe, pasulja, sočiva, oraha i soje.