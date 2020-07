Testiranje na koronu može biti i lažno negativno

Test na korona virus može da daje negativan rezultat, a da vi pritom, ipak, budete zaraženi? Stručnjaci kažu da to može da se dogodi, što objašnjavaju na sljedeći način.

– Testovi imaju svoja ograničenja. Ako govorimo o pi-si-ar (PCR) testu, on je veoma pouzdan test koji otkriva da li je virus prisutan. U uzorku može da se desi da virus bude u plućima i izaziva teške tegobe, da postoji potreba za respiratorom, ali da je u tom trenutku iščezao iz ždrela odakle je uzet bris i zato se dobija lažno negativan rezultat. Suština je sljedeća: ako je klinička slika jasna, test se ponavlja – objasnio je nedavno na televiziji Pink dr Srđa Janković, imunolog sa Univerzitetska dječje klinike u Tiršovoj.

Na pitanje kako test može da pokaže negativan rezultat iako je virus prisutan u organizmu, odgovorila je i pulmolog Tatjana Radosavljević.

– Test može da daje pogrešan rezultat ukoliko se ne obavi pravilno ili u slučaju kada čestice virusa siđu u pluća iz grla odakle se uzima bris. Nakon toge se prati klinička slika i u skladu sa njom određuje dalja dijagnostika – objasnila je doktorka, a dr Janković je dodao da se lažno negativan rezultat može dobiti i pri kraju infekcije:

– Iz istog razloga kao za uzimanje uzorka, pa će test biti lažno negativan. Dešava se da dođe do novog razbuktavanja količine virusa koji se opet umnoži. Ima slučajeva da je neko prebolio virus proljetos, pa opet obolio. Ne znamo da li je nova infekcija, ali je moguće. Važno je sa kolikom učestalošću se to dešava, većina ima imunitet pa se to javlja sporadično.

Porodilja koja je preminula sinoć u Kliničkom centru u Nišu pokazivala je simptome infekcije, više puta je testirana, a nalaz je svaki put bio negativan. Carskim rezom, priključena za respirator, rodila je bebu tešku 900 grama koja je na mehaničkoj ventilaciji.

Prije nje je u Nišu umrla porodilja A.P. iz Oljana koja je, takođe, pokazivala simptome i imala tri negativna rezultata testa. Preminula je i njena beba.