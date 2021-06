Korona će se “čudno” ponašati u budućnosti i mogu se pojaviti “supermutirani virusi”, upozorio je profesor kliničke mikrobiologije Univerziteta Kembridž Ravi Gupta.

Ukazujući da to nije nužno loša stvar, Gupta je rekao da će virus pokušati da postane efikasniji u svom prenosu kako je sve više ljudi imunizovano i time zaštićeno od njega.

Gupta je istakao da je korona virus nepredvidljiv i da ljudi ne treba da se pretjerano opuste ni u kojoj fazi odvijanja pandemije. Trenutna generacija vakcina efikasna je u izvjesnoj mjeri protiv najzabrinjavajućih varijanti korona virusa, ukazuje “San”, dodajući da će ljudima vjerovatno trebati “dodatno pojačanje” u vidu vakcine, moguće svake godine.

– Mislim da imamo dobre vakcine, sada treba da održimo pritisak na dizajnerima i proizvođačima vakcina da prilagode vakcine. Drugo, virus će raditi neke čudne stvari. Mislim, ovo je samo početak – rekao je on.

Mislim da će se (virus) rekombinovati, dobićemo supermutirane viruse, tako vjerujem – dodao je Gupta.

Rekombinacija, kad se dvije varijante pomiješaju zajedno da stvore hibrid, je važna za virus kako bi evoluirao, podsjeća “San”. Kad se dvije varijante spoje, to se naziva “rekombinantom”, a neki već postoje (na primjer, indijski dupli mutant te hibrid stvoren mješavinom kalifornijskog i britanskog soja, poznatog i kao Kent).

– To nije nužno užasna stvar, ali virus će raditi veoma neočekivane stvari jer će količina pritiska na njega postati velika pa će se prilagoditi. Znamo da ljudi i dalje dobijaju hronične infekcije i tako se sve ovo uopšte dešava – ističe Gupta.

– Teško je reći šta će se dogoditi, ali virus će pronaći načine da postane zarazniji – to već možete vidjeti, kad je pod pritiskom pokušaće da postane efikasniji u prenosu kako bi obavio posao sa manje virusnih čestica.

Odnoseći se na neke mutacije viđene u varijanti prvi put detektovanoj u Indiji, stručnjak je ukazao da su one “samo početak” i da će biti daljih promena virusa, ne samo kako bi izbjegao imuni odgovor već povećao sopstvenu prenosivost.

Indipendent ukazuje da je indijski soj veoma zarazan i u nekim dijelovima Velike Britanije postao je jedan od dominantnih.

Gupta je istakao da, kako se povećava broj vakcinisanih, kovid će postati blaga bolest za većinu zaraženih, čak i sa “super varijantama”, ali da će uvek biti ugroženih ljudi.

– To vidimo kod gripa, svake godine imamo mnogo smrti zbog gripa kod osjetljivih grupa. Pokušavamo da vakcinišemo prvo njih da ih zaštitimo, ali to ne uspijeva uvek. Ipak, mislim da ne treba automatski da zaključimo da će to biti poput gripa, mislim da je ovo jedan nepredvidljiv virus i da ni u jednoj fazi (pandemije) ne treba da budemo previše samopouzdani – upozorio je profesor.