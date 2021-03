Stomatolozi upozoravaju: Najgore navike kojima narušavamo zdravlje zuba

Vježbanje dobre oralne higijene znači više od pukog sprečavanja karijesa i četkanja zuba dvaput dnevno. Takođe se radi o zaštiti vaše gleđi, njezi zubnog mesa i smanjenju nakupljanja bakterija, piše msn.

Kako bi sačuvali svoje zube što duže, stomatolozi predlažu da hitno prestanete s ovim štetnim navikama:

#1 Grickanje leda iz pića

Tvrdoća i niska temperatura kockice leda lako može uzrokovati to da se dio zuba otkine. Naime, tokom grickanja leda ponekad dolazi do mikroskopskih pukotina na gleđi što se s vremenom pretvara u ozbiljan problem. Zdrobljeni led je manje štetan.

#2 Mućkanje vina u ustima

Vino stvara kiselinu koja nagriza zubnu gleđ, a bijelo je opasnije od crnog. Još gora su gazirana vina. Stručnjaci za vina kažu kako je dobro promućkati prvi gutljaj vina po ustima kako bi se osjetila prava aroma, ali, želite li zdrave zube, nemojte to praktikovati.

#3 Škrgutanje zubima

“Mnogi ljudi škripe zubima dok spavaju i ne shvataju da to rade”, kaže Alice Boghosian, stomatološkinja sa sjedištem u Park Ridgeu u državi Illinois i portparolka Američkog udruženja zubara. To može istrošiti zube i povećati rizik od karijesa i preloma. Znakovi da to možda noću činite uključuju: buđenje s bolnom vilicom ili tupom glavoboljom, primjećujete da stežete vilicu tokom dana, oštećenja na unutrašnjosti obraza, što može ukazivati ​​na to da škrgućete u snu! “Kako biste smanjili štetu, nosite noćni štitnik dok spavate”, kaže Boghosian. Ovo je uređaj koji se stavlja preko zuba na jednoj strani vilice i pruža zaštitnu barijeru između zuba.

#4 Vrući napici

Ne samo da će kafa obojiti zube, već će podstaći i njihovo kvarenje jer kofein isušuje usta, a tad su zubi osjetljiviji na karijes. Tanin iz čaja, takođe, daje zubima određenu tamniju nijansu, ponekad čak i više od kafe. I pijenje vruće vode s limunom, kao alternativa kafi i čaju, može oštetiti zube jer dolazi do erozije površine zuba.

#5 Pranje pretvrdom četkicom

Neki misle da će tvrdom četkicom bolje oprati zube, ali zapravo tako oštećuju gleđ. Osim toga, to može voditi i povlačenju zubnog mesa zbog čega zubi postaju osjetljivi. Naime, površina korijena zuba se zbog svoje teksture oštećuje još lakše nego ostatak zuba.

#6 Korištenje zuba kao alata

Na primjer, za uklanjanje etikete s nove odjeće, otvaranje čipsa, laka za nokte ili piva. U takvim situacijama lako može doći do oštećenja, slabljenja zuba i lomova.

#7 Pijenje bez slamke

“Pijenje nekih pića bez slamke može naštetiti zubima”, kaže Boghosian i naglašava: “Šećerna pića poput sode, limunade ili sportskih pića s dodatim šećerom mogu biti posebno štetna za zube.” Šećer u napicima hrani bakterije odgovorne za karijese, a to možete spriječiti jednostavnim pijenjem kroz slamku i ispiranjem usta vodom poslije.