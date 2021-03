Šta je buka, a šta zvuk – slušalice da ili ne

Bez boje, ukusa, mirisa, ne vidi se, a svuda je. Vremenom zbog nje postajete nervozni, razdražljivi i sve slabije spavate. To je buka.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, doktor Ivan Baljošević, specijalista ORL sa Instituta za majku i dijete, i doktorka Tatjana Subotić, psiholog sa Klinike „Laza Lazarević", objasnili su šta je buka i kako ona utiče na naše zdravlje.

Zvuci su svuda oko nas, ali ih je teško razlikovati od buke.

„Definicija zvuka je da je to sve ono što čujemo, a definicija buke je da su to neželjeni zvuci, koji se nalaze oko nas, kao što je galama, lupa, pištanje. Nula decibela predstavlja apsolutnu tišinu, što takođe ne prija ljudima, a razgovor koji mi sada vodimo između sebe je između 40 i 50 decibela. To je nešto što prija, a ljudima ne prija iznad 90 decibela. Granica bola je 130 decibela. Buka u diskoteci ili na koncertu je oko 120 decibela, što je prag osjetljivosti na bol", rekao je doktor Ivan Baljošević.

Doktorka Tatjana Subotić ističe da smo svi osjetljivi na buku, ali da je neki lakše podnose. Važan je subjektivni osjećaj i definitivno neke osobe teže podnose buku. To su djeca ispod šest godina i stariji od 65 godina.

Zbog viška decibela može da strada i naš sluh

„Kontinuirana buka preko 90 decibela u trajanju od osam sati već oštećuje sluh. Naročito su osjetljiva djeca ispod šest godina. U Kanadi su ispitivali igračke namijenjene djeci ispod tri godine i one su ispuštale zvuk od 80 decibela", istakao je doktor Baljošević.

„Adaptirani smo na urbanu buku, na svakodnevni život i saobraćajna buka je najveći zagađivač koji oštećuje sluh i utiče na mentalno zdravlje i kvalitet sna. To je buka do 80 decibela. Sve preko te granice nas usporava i otežava nam rad. Buka utiče na nervni sistem, vegetativni i centralni, na apetit, kardiovaskularni sistem...", istakla je dr Tatjana Subotić.

„Najčešće strada sluh, odnosno te male senzorne ćelije koje se nalaze u unutrašnjem uvu koje primaju i apsorbuju zvučne impulse, pretvaraju ih u električne impulse koji nervnim žicama dolaze do centara u mozgu. Kontinuiranim dejstvom buke dolazi do oštećenja tih ćelija i prestajemo da čujemo zvuke visokih frekvencija, preko 10.000 herca. Jačina zvuka se mjeri u decibelima, a visina u hercima. To je trajno oštećenje sluha, a prirodno je da mi u šestoj deceniji počinjemo da pomalo gubimo sluh", rekao je doktor Baljošević.

Slušalice, da ili ne

„Sve zavisi od intenziteta zvuka koji slušalice proizvode. U principu, savjetuje se da slušanje muzike iz slušalica ne bude duže od jednog sata tokom dana", rekao je Ivan Baljošević.

Doktorka Tatjana Subotić ističe da se pacijenti uglavnom žale na razdražljivost, na anksioznost, smanjenu koncentraciju i pamćenje, a na sve to utiče buka.

Živimo u gradu, gdje je buka velika, preko 80 decibela, pa je potrebno ići u prirodu, da bi se uho odmorilo.