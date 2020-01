Srpski doktor upozorava: Zrače i fen za kosu i mikrotalasna peć, ali ovo je ipak najgore

Slobodan Dunjić, specijalista opšte medicine i ljekar integrativne medicine iz Srbije, otkrio je koji je to uređaj koji najviše zrači, da li ostavljen punjač od mobilnog telefona šteti, zašto uvijek morate da hodate dok pričate na telefon, ali i zašto nikako ne bi trebalo da nosite zlatan lanac!

Zrače samo električni uređaji

"To nisu samo klasična zračenja, već materijali koji stvaraju statički elektricitet, tako da imamo jastuke od perja koji su štetni po naše zdravlje, neki sitan sunđer, memorijske pene, to su sve materijali koji ne zrače u smislu da se to može izmeriti aparatom, ali utiče na naše biološke ćelije. Evo primera, mi osam sati ležimo na jednoj podlozi, kada su vremenske promene, stvara se statički elektricitet i spavanje na takvim podlogama, mi imamo od tri do pet rendgenskih snimaka", istakao je doktor Dunjić na RTS.

On dodaje da su prvi simptomi uticaja zračenja alergija, štitna žlijezda, povišen krvni pritisak.

"Nama se javljaju pacijenti koji ujutru imaju povišen krvni pritisak, što je apsoutlno apsurdno, jer odmarate osam sati, trebalo bi da se probudite odmorni, a vi zapravo ustajete umorni, imate košmarne snove. Najbolji izbor je dušek sa federima, vuna, pamuk", ističe on.

Zabluda: Na selu i u prirodi nema zračenja

"Reč je o još jednoj zabludi. Mi mislimo na selu nema zračenja, a naša deca su sa mobilnim telefonom i sa baznom stanicom koja je mnogo udaljena. Što je stanica dalja, to su zračenja štetnija i jača, a ljudi su obično ubeđeni u suprotno. Osim tih stvari u prirodi imamo i podzemne vode, ta cirkulacija, prolazak kroz zemljinu koru stvara turbulencije i opet se javlja taj biološki efekat", objašnjava doktor Dunjić.

Televizor ne zrači mnogo

"Ovi novi televizori ne zrače. Ono što je prvi izvor zračenja je fen za kosu, mikrotalasna pećnica i treća stvar koja najviše zrači je ruter koji obezbeđuje internet signal. Što je najgore, mi njega noću ne isključujemo, a noću su najveća zračenja jer se luči melatonin od koga zavisi stanje našeg imuniteta, mozga, srca, štitne žlezde... Nekom normalnom metabolizmu dok spava ta zračenja su najštetnija", otkriva on.

"Punjači koje mi držimo pored glave dok spavamo, a on je pod naponom plus ima kabl i vezan je sa strujom. Obavezno ga treba isključiti i nikako ne držati u spavaćoj sobi. Produžne kablove isto tako, svi mi imamo male stanove pa držimo i kompjutere u dečjim sobama, sve to treba isključiti iz napona", upozorava ovaj stručnjak.

Mobilni telefon najviše zrači kada se uspostavlja veza

"Neophodno je da mobilni telefon držimo što dalje, da ne zovemo iz podruma, kada uspostavljamo vezu trebalo bi što više da se krećemo, jer ne znamo gde se tačno nalazi bazna stanica pa ćemo na taj način smanjiti zračenje, a isto tako i dok pričamo bi trebalo da šetamo. Čim vidimo da je slabiji signal, trebalo bi da čekamo bolji signal. Na selo ne bi trebalo da nosimo telefon, jer su tamo obično signali slabiji, a zračenje samim tim je veće. Tamo samo dimni signali (smeh). Držanje telefona na uvetu je najgora stvar, ali ima nešto još gore - to je zlatan lanac oko vrata. Najbolji provodnik je zlato, kada uspostavljamo vezu, zlatan lanac se ponaša kao antena i mi onda smanjimo mikrocirkulaciju glave, krvni sudovi vrata i štitna žlezda kao naš glavni osigurač je ugrožena. Kad dođemo kući trebalo bi da sve to skinemo", dodaje Dunjić.

Mobilni telefon ne bi trebalo koristiti neposredno pre spavanja

"Osim što to štetno zračenje usporava lučenje melatonina, mobilni ima još jedno štetno dejstvo, a to je ta plava boja. To je sad dokazano i na Harvardu i dokazano je da plava boja na ekranu je najštetnija, ima sad dosta tih programa koji smanjuju intezitet plave boje na ekranu. Ono što je važno kod melatonina jeste da se on luči od 12 do 2 noću, naša deca moraju da legnu da legnu do 11 sati, a dva sata pre toga da ne koriste mobilni. Mogu da gledaju televizor koji ne zrači ili još bolje da čitaju knjigu, ali mobilni nikako, kako bi naš organizam uveli u san. A naša deca legnu u 1, ustanu u 12, onda su nervozna, nemaju koncentraciju za učenje, izgubljeni su u vremenu i prostoru - sve to je zbog melatonina.

"Kada pričamo o moibilnom telefonu, u istu grupu spadaju i laptopovi i tableti i svi ti slični uređaji. Oni šalju te niskofrekvente talase koji utiču na rad naše nadbubrežne žlezde i hipofize. Kad vidimo decu koji imaju alergije, prvi znak je zračenje. Oni blokiraju rad nadbubrežne žlezde, što znači da nema dovoljo kortizola, javljaju se ekcemi na koži i slična oboljenja. To se neće desiti odmah posle upotrebe, za njihov razvoj je potrebno od pet do 10 godina", otrkiva doktor.

Ruter treba isključiti noću

"Zamoliti komšije da ga isključe bi zapravo bilo najbolje, jer on zrači preko 200 metara. Obavezno ovaj uređaj isključiti. Međutim, jako je važno da isključimo sve električne uređaje iz zida noću, uopšte ih pre svega ne treba držati u spavaćoj sobi, ali ako već stoje onda ih isključiti iz napona potpuno", dodaje Dunjić.