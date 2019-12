Spavanje na stomaku nije dobro za zdravlje

Neki od najozbiljnijih hroničnih problema poput gorušice i bolova u leđima mogu da budu uzrokovani pogrešnim načinom spavanja.

Budući da spavanje oduzima mnogo našeg vremena, trebalo bi da preispitamo neke naše navike kada je spavanje u pitanju.

Evo zbog čega nikada ne bi trebalo da spavate na stomaku:

Spavanje na stomaku ili na desnoj strani može izazvati problem nazvan gastroezofagealna refluksna bolest (GERD) ili ga bar pogoršati. To se događa kada kiselina i sadržaj iz želuca dođu do jednjaka. Ventil koji spriječava povratak kiseline iz područja želuca ne može da kontroliše refluks zbog gravitacije u tim položajima, a sadržaj želuca dolazi do dna jednjaka, što izaziva bol, kiseli ukus u ustima, zadah, a ponekad čak i bol u prsima.

Loše je za kičmu i leđa

Prema mišljenju stručnjaka, ovaj položaj spavanja povezan je s hroničnim bolom u leđima. Pritisak na vaša leđa i kičmu tokom noći je veliki u ovom položaju. Kičma nije postavljena u prirodan položaj i zbog toga ćete povremeno osjećati tup bol ili imati potrebu da se istegnete.

Može izazvati hronične probleme s vratom

Nemoguće je pravilno disati dok spavate na stomaku ako vrat ne okrenete u stranu. Zbog toga ovaj položaj spavanja može da dovede do razvoja hroničnih problema s vratom, poput hernije diskova.

Može da izazove bore na licu

Spavanje s jedne strane lica na jastuku je neizbježno kada spavate na stomaku. Studije su pokazale da je ovo najgore što možete da uradite svom licu jer pritisak može da prouzrokuje bore na licu tokom vremena.

Stvara nepotreban pritisak na vaše grudi

Ukoliko želite da imate zdrave grudi, ne smijete da spavate na stomaku. Na taj način stvarate nepotreban pritisak na prsa i to u nekim slučajevima može da izazove bol. Pokušajte da spavate na leđima, jer će vam to pomoći da opustite grudi, bez dodatnog pritiska na prsa.