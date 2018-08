Simptomi raka pluća i prevencija

Rak pluća ima tendenciju širenja ili metastaziranja vrlo rano nakon formiranja, što ga čini vrlo opasnim po život i jedan je od oblika raka koje je najteže liječiti.

Mjesta najčešćih metastaza su nadbubrežne žlijezde, jetra, mozak i kosti, ali to može biti i bilo koji drugi dio tijela.

Koji su simptomi raka pluća?

Simptomi raka pluća su različiti i zavise od mjesta gdje je tumor smješten i od veličine metastaza. Upozoravajući znakovi raka pluća nisu uvijek prisutni i nije ih lako identifikovati. Osobe s rakom pluća mogu imati sljedeće vrste simptoma:

Slučaj kada simptomi izostanu: U do 25% ljudi koji su dobili rak pluća, rak se otkrije slučajno na rutinskom RTG snimku pluća ili CT.

Simptomi koji se odnose na rak pluća: rast karcinoma i invazija plućnog i okolnog tkiva može ometati disanje, što dovodi do simptoma kao što su kašalj, otežano disanje, bol u prsima, iskašljavanje krvi (hemoptysis). Ako je rak zahvatio živac, na primjer, može uzrokovati bol u ramenu koja se širi niz ruku (tzv. Pancostov sindrom) ili dovodi do paralize glasnice i do promuklosti. Invazija jednjaka može dovesti do poteškoća pri gutanju (disfagija). Ako su veliki dišni putovi opstruirani, može doći do kolapsa dijela pluća i posljedične infekcije (apscesi, upala pluća) u opstruiranom području.

Simptomi koji se odnose na metastaziranje: Rak pluća koji se proširio na kosti može proizvesti jaku bol na mjestima koja su zahvaćena tumorom. Rak koji se proširio na mozak može prouzročiti niz neuroloških simptoma koji mogu uključivati smetnje vida, glavobolje, epileptičke napadaje, ili simptome moždanog udara.

Nespecifični simptomi: Nespecifični simptomi koji se mogu naći kod svih oblika raka javljaju se i kod bolesnika s rakom pluća, a uključuju gubitak težine, slabost i umor. Psihološki simptomi kao što su depresija i promjene raspoloženja takođe su uobičajeni.

Kada konsultovati ljekara?

Potrebno je obvezno konsultovati ljekara kad se razviju simptomi povezani s rakom pluća, naročito, ako se javi:

- akutni uporni kašalj ili dođe do pogoršanja,

- krv u sputumu ili iskašljaju,

- uporni bronhitis ili ponavljanje respiratornih infekcija,

- bol u prsima,

- neobjašnjen gubitak težine i umor,

- poteškoće sa disanjem.

Kako se rak pluća može spriječiti?

Prestanak pušenja i prestanak izlaganju duvanskom dimu je najvažnija mjera koja može spriječiti rak pluća. Mnogi proizvodi, kao što su nikotinske gume za žvakanje, nikotinski sprejevi ili nikotinski inhalatori, mogu biti od pomoći onima koji pokušavaju prestati pušiti.

Minimiziranje izloženosti pasivnom pušenju je takođe pozitivna preventivna mjera. Upotrebom kućnog testa za detekciju radona može se registrovati povećan nivo radona u kući. Metode koje omogućuju rano otkrivanje raka, kao što su spiralni niskodozni CT, takođe mogu biti od koristi kod otkrivanja malih karcinoma koji se mogu liječiti hirurški resekcijom i tako spriječiti razvoj neizlječivog metastatskog raka.

Više o ovoj temi pogledajte u emisiji "Inovacija i zdravlje" na Alternativnoj televiziji. O raku pluća će govoriti doktorka Lora Novaković, šef Odjeljenja onkologije Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog Kliničkog Centra Republike Srpske. Emisija "Inovacija i zdravlje" emituje se na programu ATV-a subotom u 18.15 časova.