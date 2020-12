Simptomi koji ukazuju da pretjerujete sa unosom proteina

Proteini su veoma hranjivi, bilo da želite da skinete kilograme ili izgradite mišiće. Osim što ubrzavaju metabolizam, proteini regulišu i nekoliko hormona i tako doprionose gubitku kilograma.

Zbog svega navedenog, logično je da uključite više proteina u ishranu ako vam je cilj da skinete nekoliko centimetara u struku, ali ako pretjerate, to može da izazove određene nuspojave.

Unos proteina zavisi od uzrasta, pola, nivoa tjelesne aktivnosti, trudnoće i dojenja. Odrasloj osobi preporučuje se 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne težine. Ako se osoba bavi umjerenim do intenzivnim nivoom tjelesne aktivnosti, tada se količina unosa proteina može kretati između 1,3 i 1,6 grama, prenosi Index.hr.

U svakom slučaju, unos proteina ne smije prelaziti više od 1,6 grama po kilogramu tjelesne težine dnevno, jer to može da prouzrokuje nekoliko zdravstvenih komplikacija.

Loš zadah

Ograničenje unosa ugljenih hidrata i povećanje unosa proteina može dovesti do pojave zadaha. To se događa jer u nedostatku ugljenih hidrata vaše tijelo prelazi u metaboličku ketozu.

Počinje da proizvodi energiju iz drugih izvora, što dovodi do proizvodnje hemikalija koje daju neprijatan voćni miris.

Zatvor

Ishrana sa visokim procentom proteina i ugljenih hidrata takođe znači i manji unos vlakana.

Poznato je da smanjenje unosa vlakana može dovesti do problema sa varenjem ii zatvora. U slučaju da jedete previše mliječnih proizvoda, to bi moglo dovesti do dijareje.

Vrtoglavica

Vrtoglavica je još jedan uobičajeni simptom kod ljudi koji konzumiraju previše proteina. Kad jedete više proteina, morate da smanjite unos ugljienih hidrata kako biste održali broj kalorija na zadovoljavajućem nivou.

Nizak nivo ugljenih hidrata znači da vaš mozak dobija manje šećera, zbog čega mogu da se jave vrtoglavice.

Ugljeni hidrati su glavni izvor energije za mozak, a nedostatak ovog hranjivog sastojka u tijelu može da utiče na vašu koncentraciju i raspoloženje.

Dehidratacija

Povećani unos proteina može da smanji nivo hidratacije. Bubrezi koji moraju napornije da rade kako bi uklonili višak proteinskog i kiseoničkog otpada od metabolizacije proteina. Na kraju ćete zbog toga previše lučiti mokraću, i bićete više žedni, a posljedica može biti dehidratacija.

Gojaznost

Iako vam je motiv za povećanje unosa proteina možda gubitak kilograma, ako pretjerate, efekat može biti suprotan. Prekomjerni unos proteina koji se konzumira obično se skladišti u tijelu, dok se višak aminokiselina izlučuje. To može dovesti do privremenog povećanja kilograma.