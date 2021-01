Šetajte se samo 30 minuta dnevno i riješite se mnogih bolesti

Pandemija korona virusa je i dalje u toku, i ta cjelokupna situacija već počinje da utiče na sve nas. Više nema toliko izlazaka, druženja, putovanja i naš društveni život je ograničen.

Sve ono ne znači da ne možete da vježbate i šetate, te da pojačate nivo serotina kada vam zatreba. U stvari, jedan od najefikasnijih načina na koji možete da održavate (i fizičko i mentalno) zdravlje je zaista lak: šetnjom. Iako vam se čini previše lako da bi bilo istinito, šetnja ima mnogo zdravstvenih blagodati koje vas mogu održati u vrhunskoj formi, a pomoći će vam da prevaziđete dosadu i čak loše raspoloženje.

Šetnja od samo pola sata, pet dana nedjeljno, takođe je dovoljna da ispunite preporučene nedjeljne ciljeve vježbanje. Prema preporukama, odrasli bi trebalo da teže "najmanje 150 minuta aktivnosti umjerenog intenziteta nedjeljno", a i šetnja se u to računa. Štaviše, to je takođe "laka aktivnost sa malim doprinosima koja je dostupna svima", kako objašnjava Tompon Plat, direktor dobrotvorne organizacije "The Ramblers". On dodaje da je bez obzira na nivo kondicije hodanje odličan način da počnete se fizičkom aktivnošću, bilo da se radi o brzoj šetnji u parku ili da se radi o dužoj šetnji po brdima u selu.

Dobrobiti redovne šetnje su brojne, a one utiču na fizičko zdravlje uključujući sve od: fleksibilnosti, jačanja imunološkog sistema, smanjenja rizika od dijabetesa tipa 2 i određenih karcinoma. Zapravo, jedno istraživanje je otkrilo da aktivni ljudi imaju 40-50% manji rizik od razvoja karcinoma debelog crijeva i niži rizik od razvoja karcinoma dojke i pluća.

Hodanje brzim tempom znači da treba da dišete malo brže, osjećaćete se toplije i srce će vam brže raditi, a istraživanje ukazuje da sve ovo doprinosi boljem zdravlju srca, pluća i dobrom krvnom pritisku.

Takođe, sve je više dokaza da provođenje vremena na otvorenom prostoru i u kontaktu sa prirodom može imati pozitivan efekat na mentalno zdravlje, a doprinosi i smanjenju stresa, ublažavanju depresije i umora. Šetnja prirodom i zelenilo pomažu nam da se opustimo