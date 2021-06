Sedam vrsta odmora koje svi trebaju

Stalni nedostatak energije pokušali ste nadomjestiti spavanjem, ali iako ste spavali i dalje ste bili iscrpljeni. Spavanje i odmor nisu isto, iako mnogi od nas miješamo to dvoje.

Kroz život prolazimo misleći da smo se odmorili jer smo se dovoljno naspavali, ali u stvarnosti propuštamo ostale vrste odmora koje su nam prijeko potrebne. Rezultat je kultura visokoproduktivnih, hronično umornih i 'pregorjelih' pojedinaca.

Patimo od deficita odmora jer ne razumijemo pravu snagu odmora. Odmor treba biti jednak restauraciji u sedam ključnih područja vašeg života.

Fizički odmor

Prva vrsta odmora koji nam treba je fizički odmor, koji može biti pasivan ili aktivan. Pasivni fizički odmor uključuje spavanje i drijemanje, dok aktivni fizički odmor podrazumijeva aktivnosti poput joge, istezanja i masaže, koje pomažu u poboljšanju cirkulacije i fleksibilnosti tijela.

Mentalni odmor

Druga vrsta odmora je mentalni odmor. Znate li onog saradnika koji svaki dan započinje posao s ogromnom šoljicom kafe? Često je razdražljiv i zaboravan te se teško koncentrira na svoj posao. Kad noću legne na spavanje, često se bori da isključi mozak dok mu razgovori iz dana ispunjavaju misli. Uprkos tome što je spavao sedam do osam sati, probudi se s osjećajem kao da nikada nije otišao u krevet. Ima deficit mentalnog odmora.

Dobra vijest je da ne morate napustiti posao ili otići na odmor da biste to popravili. Zakažite kratke pauze koje će se odvijati svaka dva sata tokom vašeg radnog dana, ove pauze mogu vas podsjetiti da usporite. Možete držati i bilježnicu pored kreveta kako biste zabilježili sve mučne misli koje bi vas držale budnima.

Osjetilni odmor

Jaka svjetla, računarski ekrani, pozadinska buka i višestruki razgovori - bilo da su u kancelariji ili na Zoom pozivima - mogu uzrokovati da naša osjetila budu preplavljena. Tome se možete suprotstaviti jednostavnim postupkom kao što je zatvaranje očiju na minutu usred dana, kao i namjernim isključivanjem elektronike na kraju svakog dana.

Kreativni odmor

Ova vrsta odmora posebno je važna svima koji moraju riješiti probleme ili razmisliti o novim idejama. Kreativni odmor ponovo budi strahopoštovanje i čuđenje u svakome od nas. Sjećate li se kad ste prvi put vidjeli more ili vodopad? Dopustiti sebi da uživate u ljepoti okoline - čak i ako je to u lokalnom parku ili u dvorištu - pruža vam kreativan odmor.

Međutim, kreativni odmor nije samo uvažavanje prirode, on uključuje i uživanje u umjetnosti. Pretvorite svoj radni prostor u mjesto inspiracije prikazujući slike mjesta koja volite i umjetnička djela. Ne možete provesti 40 sati sedmično zureći u prazno ili u zbrkanom okruženju i očekivati ​​da ćete se osjećati dobro.

Emocionalni odmor

Imate li prijatelja za kojeg svi misle da je najdivnija osoba koju su ikad upoznali. To je čovjek o kojem mnogi ovise, onaj kojeg zovete kad vam treba usluga, jer čak i ako to ne žele učiniti, znate da će vam reći nevoljko "da", a ne istinito "ne". Ali kad je taj čovjek sam, osjeća se necijenjeno i iskorištavano.

Takvi ljudi trebaju emocionalni odmor, što znači da trebaju vrijeme i prostor da slobodno izraze svoje osjećaje i prekinu svima ugađati. Emotivni odmor također zahtijeva hrabrost da budu autentični. Emotivno odmorena osoba može odgovoriti na pitanje 'Kako si danas?' s istinitim 'Nisam dobro' - a zatim nastaviti dijeliti neke teške stvari koje inače ostaju neizrečene.

Socijalni odmor

Ako vam je potreban emocionalni odmor, vjerojatno imate i deficit socijalnog odmora. To se događa kada ne uspijemo razlikovati one odnose koji nas oživljavaju od onih odnosa koji nas iscrpljuju. Da biste iskusili više socijalnog odmora, okružite se pozitivnim ljudima koji podržavaju. Čak i ako se vaše interakcije moraju dogoditi virtualno, možete odabrati da ih se potpunije uključite tako što ćete uključiti kameru i usredotočiti se na to s kim razgovarate.

Duhovni odmor

Duhovni odmor, odnosno sposobnost povezivanja izvan fizičkog i mentalnog i osjećanje dubokog osjećaja pripadnosti, ljubavi, prihvaćanja i svrhe. Da biste to osjetili, bavite se nečim većim od sebe i dodajte molitvu, meditaciju ili sudjelovanje zajednice u svoju svakodnevnicu.

Kao što vidite, samo nas spavanje ne može vratiti u normalu u kojoj ćemo se osjećati odmorno. Dakle, vrijeme je da se počnemo fokusirati na pružanje prave vrste odmora koji nam je potreban.