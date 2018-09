Saznajte koliko je san važan za oporavak mišića

Svaki sportski entuzijasta treba da bude svjestan koliko je kvalitetan san, uz izbor pravih namirnica, važan za efikasan oporavak mišića.

Pokušajte da tokom dužeg vremenskog perioda ne spavate dovoljno i shvatićete da u teretani više ne postižete željene rezultate ili da, jednostavno, nemate dovoljno snage da se bavite omiljenom aktivnošću.

Svi prolazimo kroz dvije glavne faze spavanja (iako ih, zapravo, ima pet) - REM i ne-REM. Evo kako one utiču na oporavak mišića...

REM

Ova faza, koja se karakteriše brzim i nasumičnim pokretanjem očiju, dešava se u ciklusima, na svakih 90 minuta tokom noći, a čini četvrtinu ukupnog sna. Tada sanjamo. Kako se bližimo jutru, vrijeme provedeno u ovoj fazi povećava se nauštrb vremena dubokog sna. Tada naš mozak dobija energiju potrebnu za efikasno funkcionisanje tokom dana, a pomaže i umu.

ne-REM spavanje

Ova, početna faza spavanja, koja se sastoji od tri podfaze, od vitalnog je značaja za oporavak mišića i cijelog tijela. Tokom nje krvni pritisak se snižava, disanje postaje dublje i sporije. Mozak uživa u odmoru i prolazi kroz period minimalne aktivnosti. To dopušta krvi da lakše dospijeva u mišiće i to sa višim nivoima kiseonika i esencijalnih hranljivih materija važnih za rast i oporavak. U to vrijeme mišići i tkiva jačaju, jer krvni pritisak ide od mozga ka mišićima, obnavljajući fizičku energiju. Tada se luči i hormon rasta, što je fundamentalni dio procesa oporavka. Dakle, ako ne spavate dovoljno, lučenje ovog hormona se radikalno pogoršava, što je u direktnoj vezi sa gubitkom mišićne mase i sposobnošću da vježbate punim kapacitetom.

Odrasli bi trebalo da spavaju sedam - devet sati, ali to zavisi od osobe do osobe. Sada, kada ovo znate, na vama je da učinite sve kako biste imali kvalitetan san noću. Ako nemate spavaću sobu, onda barem obezbijedite sebi udoban dušek. Stavite crne zavjese ili roletne na prozore. Zamračite sobu koliko god je moguće, jer je tama prirodni signal mozgu da je vrijeme za spavanje.

I ovo će vam pomoći da kvaliteno spavate i postanete atleta bez premca:

* ako često pijete alkohol, tu naviku morate da mijenjate

* ne jedite tešku hranu tri sata prije odlaska na spavanje

* dva sata prije spavanja ne dolazite u dodir sa telefonom

* šest - osam sati pred odlazak u krevet ne pijte kafu

* nastojte da se oslobodite sumornih misli i brige.