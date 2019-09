Recept za harmoniju - joga

Donosi harmoniju u svim sferama života. Poznat je njen uticaj u prevenciji bolesti, promociji zdravlja i rješavanju mnogobrojnih poremećaja uzrokovanih savremenim načinom života. Jednom riječju - joga. Život na bolje joga je promijenila Dejanu Ćosiću - instrukturu te discipline i njihova povezanost i ljubav traje već godinama.

"To ne znači da ja nemam običnih ljudskih problema, imam ih svakako, ali uglavnom nisam identifikovan sa njima. Kao što postoji jedna izreka potrebno nam je to sjećanje da kažemo, ok proći će, nije trajno. I stvarno se osjećam dobro, sve bolje i bolje, bez obzira što imam sve više i više godina, osjećam se odlično. Pokušavam da živim u sadašnjosti i da uživam, da budem zahvalan, to je ono što mi je joga donijela, i moj učitelj Mohanđi", kaže instruktor joge, Dejan Ćosić.

Ćosić danas svoje znanje i iskustvo prenosi na mnoge generacije. Svi njegovi treninzi bazirani su na fizički, emocionalni i intelektualni dio.

"Svrha je da mi naučimo kako da kontrolišemo te finije, suptilnije aspekte našeg bića, tako što ćemo naučiti da kontrolišemo fizički nivo. Preko kontrole fizičkog tijela ostvarujemo kontrolu nad emocionalnim i intelektualnim dijelom i tako se prosto osjećamo bolje, živimo u balansu. Joga ima svojih 8 stepenika", kaže Dejan Ćosić.

To su moralni i socijalni kodeksi, joga položaji, vježbe disanja i svijest o disanju, meditacija, koncentracija, i svi ti koraci pomažu da se čovjek povezuje i indetifikuje sa samim sobom, a to je zapravo cilj i svha joge.

"U svim sportovima postoji istezanje, vježbe istezanja, ali to nije joga. Joga znači da smo mi usklađeni sami sa sobom i da je naša svijest prisutna u tijelu, u sadašnjosti, a ne u prošlosti i u budućnosti. Ako sam ja u jednom položaju, a moj um je odlutao negdje, to nije joga. Zato joga ima ta svoja dva osnovna kvaliteta, zovu se stiram sukan, stiram znači budnost, postojanost u položaju, i kad se ostvari taj fokus, da smo prisutni, onda je sledeći stadijum je prijatnost, a nama je potrebno da nam je prijatno i da uživamo dok vježbamo", kaže Ćosić.

Planina, Kobra, pas koji gleda dole, trokut, pozdrav suncu i mjesecu, plank samo su neki od joga položaja u kojima se možete naći. Ova disciplina ima višestruke koristi, kako za zdrave, tako i za bolesne osobe. Umanjuje stres i depresiju, što posljedično snižava broj otkucaja srca i krvni pritisak, te poboljšava disanje. Danas su posebno djelotvorne i vježbe za kičmu. Sa pohađanjem treninga joge sigurno nećete pogriješiti, jer se u zdravom tijelu nalazi i zdrav um.