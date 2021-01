"Reakcija je individualna stvar": Dr Gligić pojasnila da li vakcina utiče na potomstvo

Doktorka Ana Gligić je kazala da se izjasnila da će primiti "Sputnjik V" i da bi ovih dana trebalo da primi vakcinu, takođe je istakla da nije tačno da oni koji planiraju potomstvo ne treba da prime vakcinu.

Poznato je da u trudnoći ne treba da se primi, ali ako planiraju, ono što će primiti sa vakcinom će biti eliminisano pojavom antitijela nakon 21 dan, i nema nikakve opasnosti za buduće potomstvo. Vakcinisani ljudi svakako mogu da planiraju potomstvo. Ako ne prime vakcinu, vreba ih taj isti virus na ulici i u komšiluku. Svako treba da primi vakcinu i da pomognemo da se ovo riješi. Dok nije bilo kineske vakcine, ja sam se izjasnila te ću ostati pri toj odluci, međutim svi u familiji će primiti Fajzera i kinesku – objasnila je doktorka, gostujući u emisiji na “TV Prva”.

Kako kaže sve su vakcine imunogene, sve su dobre, pišu Novosti.

– Ako se izjašnjavam koja bi meni najviše odgovarala to je ova koja je napravljena od cijelog virusa. Virus koji je razmnožen, zatim umrtvljen, ali sadrži sve komponente. On štiti nešto manje od ovih koje su projektovane na 90 odsto, ali je pravljen na cijelu komponentu virusa i mislim da će imati svojstva da djelimično štiti i od mutacija. Pričamo o kinsekoj vakcini – objašnjava dr Gligić.

Objasnila je da su sve netoksične, kao i da moramo da se vakcinišemo što prije da pandemija stane.

– Nov soj je sigurno bio tu i ranije, samo je bilo potrebno vrijeme da se uoči – kazala je ona.

Podatak da je pola miliona građana primilo vakcine ohrabruje.

– Sve je dobro organizvovano, ne čeka se ni pet minuta. Savršeno funkcioniše, to sam čula od nekoliko osoba sa različitih punktova. Na svakom punktu postoji ljekar koji vrati, ukoliko neko ne može da primi vakcinu, ali to je zanemarljiv broj da on neće učestvovati u kolektivnom imunitetu – istakla je Gligić.

Što se neželjenih reakcija tiče, ona je istakla da ljudi ne bi trebalo da se plaše.

– Vi i ja nećemo jednako reagovati na istu vakcinu. Svakako da nećemo jednako reagovati ni na stvaranje antitijela. Reakcija je individualna stvar, morate imati na umu da svako ko primi ovu vakcinu da ima malo i sugestija. Naravno da u svaku vakcinu mi stavljamo i neke stabilizatore… Ali to je sve toliko proračunato i provjereno da nema opasnosti, ali svako od nas je individualan i svako će različito reagovati – istakla je Gligić.