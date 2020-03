Razlika između virusa korona i gripa: Evo koliko jedan čovjek može da zarazi osoba

– Običan grip, ako ga dobijem preneću na u prosjeku, 1,3 – 1,4 čovjeka. Iako ti ljudi, prenesu dalje na isti taj broj ljudi, u trenutku kada se prenošenje dogodi deset puta, ja bih bio odgovoran za 14 slučajeva gripa. Ovaj korona virus je veoma zarazan i svaka osoba ga u prosjeku prenese na tri čovjeka. To ne zvuči kao velika razlika, ali ako svako od ova tri prenese na još po tri i tako deset puta, ja bih bio odgovoran za infekcije 59.000 ljudi – naveo je on.

Kako navodi, mnogi ljudi prođu sa blagim simptomima, ali ga šire dalje u međuvremenu.

– Malo njih će biti bolesno oko desetog dana njihove infekcije, tako da će morati da dođu u bolnicu. Ako budu jako loše budu primljeni na intenzivnu njegu i to je trenutak kada, ako ste u kritičnom stanju, vaš život bude spasen ili ne. Tu nastaje problem ako imamo limitirane izvore, određen broj respiratora, nedovoljno doktora, medicinskih sestara – dodaje Mongomeri.

“If you are irresponsible enough to think that you don’t mind if you get the flu, remember it’s not about you - it’s about everybody else.”

Intensive care specialist Professor Hugh Montgomery explains why this coronavirus is different from the ordinary flu. pic.twitter.com/h9sQorHQUv

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) March 22, 2020