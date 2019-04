Rak je obična gljivična infekcija i liječi se sodom bikarbonom 

Doktor Simoncini preko dvadeset godina uspješno liječi pacijente od svih tipova raka!

Rak je gljivica

"Oko 100 godina stara, osnovna teorija o raku zasnovana je na hipotezi neispravnosti gena. Ovo stanovište podrazumjeva da je rak intracelularni. Međutim, s moje tačke gledišta, rak je gljivična infekcija, i jedan poseban ćelijski fenomen," napominje dr. Tulio Simoncini koji je napravio medicinsku revoluciju otkrićem da je obična candida ili gljivica uzrok raka, a liječi se svima dostupnom sodom bikarbonom.

Candida (Kandida)

U biljnom svijetu, karcinomi su uzrokovani gljivičnim invazijama, a može se reći da se ista stvar događa i u ljudskim bićima. Gljivice uvijek sa sobom vuku tumor: nalaze se u in vivo i u post-mortem ispitivanjima. Međutim, naučnici vjeruju da se one razvijaju poslije početka bolesti.

Moje mišljenje je da su one došle prije: one stvaraju rak, oslabe imunološki sistem i onda napadnu cijeli organizam. Svaka vrsta raka je uzrokovana gljivicama iz roda Candida, što je navedeno i u drugim istraživanjima, a histološki sastav je rezultat reakcije odbrane tkiva protiv invazije.

S vremenom tkivo postaje iscrpljeno i proizvodi samo nediferencirane (iste) stanice. Rak se može nazvati kao “otporni apsces (čir)”, gdje se kolonije formiraju u centru i pokreću reakciju mnoštva ćelija svuda oko nje.

Soda bikarbona

Klasični anti-gljivični lijekovi su nedjelotvorni u liječenju tumora jer čvrste kolonije mogu biti napadnute samo na površini njihovog raspona i nakon prvog davanja lijeka one postaju otporne. Jaka infekcija je mnogo snažnija od jedne bakterije. Zato jednostavna gljivična infekcija može trajati vječno.

"Ja sam jednostavno identifikovao tvari koje su u stanju da prodru u ove ogromne infekcije: za rak unutrašnjih organa to je soda bikarbona, a najbolja supstanca za eliminiranje raka kože je jod tinktura, naročito kada se širi.”

Postoje mnoge publikacije koje opisuju djelotvornost natrijum-bikarbonata na rak, i zaključci u njima su uvijek tačni jer pretpostavljaju intracelularne, ređe nego antifungalna akcije.

Tretman

"Moji postupci su liječili ljude 20 godina. Mnogi od mojih pacijenata su se oporavili u potpunosti od raka, čak i u slučajevima kada je službena onkologija odustala. Najbolji način da se pokuša eliminisati tumor je da se dovede u kontakt s natrijum bikarbonat-om, što je bliže moguće, naprimjer korištenjem oralne primene za probavni trakt, klistira za rektum, ispiranje za vaginu i matericu, intravenske injekcije za pluća i mozak, a inhalacija za gornje disajne puteve.

Grudi, limfni čvorovi i potkožne grudvice se mogu tretirati lokalnom perfuzijom. Unutrašnji organi mogu biti tretirani s natrijum bikarbonatom lociranjem pogodnih katetera u arterijama (jetre, pankreas, prostate, i udova) ili u šupljinama (na pluća ili peritoneum). Važno je liječiti svaki tip raka s pravom dozom. Za phleboclisis, potrebno je 500 cm na 5 odsto ili 8,4 odsto; za spoljne slučajeve dovoljno je probati da li je ukus slan. Ponekad je pametno kombinovati različito prepisivanje lijekova. Prilikom svakog tretmana, uzeti u obzir da se kolonije tumora vraćaju između trećeg i četvrtog dana, a kolaps je između četvrtog i petog, tako da je šest dana davanja lijekova dovoljno.

Kompletan, djelotvoran ciklus se sastoji od šest dana tretmana, a poslije šestog dana, se ponavlja četiri puta.

Najvažnije nuspojave ovakvog sistema njege su žeđ i slabost.

Za rak kože 0,7 odsto jod tinktura treba se mazati na oboljelo mjesto 20-30 puta tokom dana, s ciljem da se proizvode niz slojeva kore. Nakon ovog tretmana, tumor će nestati i neće se nikad vratiti.

Preventiva ili lečenje od candide

Razvoj candide mora biti obuzdan. Neprovjerena candida može dovesti do sistemske kandidijaze, što može izazvati simptome koji oponašaju mnoge poznate bolesti i dovesti do perforacije creva (stvaranja otvora u zidu creva), odnosno sindroma curenja creva. Curenje omogućava neprobavljenim proteinima da napadnu krvotok. Ovo stvara reakciju imunološkog sistema protiv ovih nepoznatih osvajača koji dovode do alergije na hranu – uobičajeno dobre i zdrave hrane.

Dakle, prvo treba eliminisati candidine omiljene namirnice koje sadrže skrob i šećere bilo koje vrste, uključujući i sve slatkiše i svježe voće, hljeb, tjestenine, i bijeli pirinač. Jedite sirovo povrće neko vrijeme i kuvajte na pari. Pošto je probava otežana, kuvanje na pari je bolje za sada.

Grejpfrut, sok

Neki koriste sirup od sjemenki grejpfruta (ne grožđa) da bi ubili dio gljivica.

Terapija

Dr. Simoncini, preporučuje korištenje sode bikarbone bez dodataka aluminija ili farmaceutske sode bikarbone u svrhu liječenja raka. Možete je kupiti u prodavnicama organske hrane.

Kako deluje terapija:

Soda bikarbona drastično povećava lužnatost krvi, što uništava kandidu (koja, prema teoriji dr. Simonicinija, uzrokuje rak). Soda bikarbona se, za razliku od svih drugih anti-fungicidnih tretmana, na koje gljivice mogu postati imune, vrlo lako širi tkivom u kojem ima gljivica i izuzetno lako ulazi u tkivo s tumorom ili rakom.

Zbog te svoje odlike, soda bikarbona brzinski dezintegrira tumor. Zbog istih svojstava sode bikarbone, gljivice više nisu u stanju da prave štetu i u stvari su u potpunosti bez odbrane na napad ovim prirodnim hemijskim spojem.

Postupak liječenja:

Kod karcinoma želuca, crijeva, rektuma i usne šupljine: Uzimati jednu čajnu kašičicu sode bikarbone ujutro i jednu navečer s čašom vode, tokom jednog mjeseca. Nakon toga rak bi trebao nestati.

Napomena: Ne koristiti ovu terapiju duže od 3-4 nedelje! Ipak, u većini slučajeva, terapija dr. Simoncinija zahtjeva lekarsku pomoć, u obliku injekcija ili intravenske terapije.

Intravenska terapija:

500 ml 5 odstotnog rastvora sode bikarbone direktno u venu, svakog dana. Tako treba ponavljati dok ne dobijete ukupno 24 infuzije. Nakon toga provjerite da li se rak povukao!

Za žene

Veliki problem kod žena je intra vaginalna candida koja je, prema dr. Simoncininu, uzrok raka materice, cista i ostalih tumorskih oboljenja koje zahvataju vaginalni dio kod žena. Recept za pravilno liječenje ove candide i prevenciju raka ženskih organa je sledeći: Dva mjeseca perite vaginalni dio vodom koja je prokuvana i ohlađena (oko dva litre vode). U vodu stavite dvije kašike sode bikarbone. Bez gela za tuširanje i ostalih kemikalija.

Prema dr. Simoncini, soda bikarbona trebala bi izlečiti sve tumorske probleme ovom terapijim. Isto tako, on tvrdi da soda bikarbona jedina može ubiti ovu gljivu, a samim time i sve oblike raka.