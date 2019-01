Rak ćemo za 10 do 15 godina liječiti kao bakterije antibioticima

Magistar bioloških nauka Nemanja Despot Marjanović, na Harvardu istražuje novi metod liječenja malignih bolesti.

On kaže da se nada da ćemo za 10 do 15 godina liječiti rak kao što danas liječimo bakterijske infekcije. Budući doktor inženjerskih nauka na prestižnom američkom univerzitetu radi na projektu - atlasu humanih ćelija, za koji kaže da nudi rješenje za liječenje raka.

"Prije 100 godina ljudi su umirali od običnih posjekotina, jer nisu imali antibiotike. Mi se nadamo da ćemo primjenom novih metoda, kao što je matematičko modelovanje, uspjeti da razumemo rak mnogo bolje nego trenutno, pa da ćemo imati terapije koje su mnogo efektivnije," kaže Marjanović.

On objašnjava da smo napravljeni od miliona ćelija, ali da jako malo znamo o njima.

Slikovito dalje objašnjava da su ćelije raka "kriminalci" u toj državi, ali da ni oni nisu svi isti.

"Vi hemioterapijom ubijate "male lopove", ali ne "velike mafijaše". Pokušavamo da razumijemo koja je caka kod tih "mafijaša". Mi smatramo da je to isto, a postoji velika razlika između njih," kaže Marjanović i dodaje da je "riječ o ogromnoj populaciji koji želimo da proučimo pojedinačno, kako bismo znali kako da ih liječimo".

"Trenutne metode, poput hemioterapije i hirurgije, pogađaju veliki broj ćelija, i one koji nisu zaražene rakom, pa to je kao da "iselite cijeli Beograd, iako nije cijeli Beograd zaražen. Tako se stvara više štetnih efekata, nego što pomažete organizmu. Kod ćelija "mafijaša" nema kontrole, ne poštuju pravila, dijele se bez kontrole," objašnjava on, pa zato "brže evoluiraju".

Upoznavanje, tj. mapiranje svih ćelija smatra se najvećim projektom u medicini trenutno, i trajaće desetak godina. Na njemu je angažovano hiljadu ljudi, otkriva on.