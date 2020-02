Prostata najčešće oboljeva, ove simptome ne smijete ignorisati

Iako je po dimenzijama mala, prostata može da predstavlja ne veliki, već ogroman problem ukoliko dođe do njenog uvećanja. U pitanju je žlijezda reproduktivnog sistema muškarca, koja je pod direktnim uticajem glavnog muškog polnog hormona.

Kod većine muškaraca, sa godinama dolazi do uvećanja prostate, koja počinje da vrši pritisak na mokraćnu cijev. To onda dalje izaziva čitav niz problema što otežava svakodnevno normalno funkcionisanje.

Statistike su neumoljive - od svih unutrašnjih ljudskih organa, najčešće oboljeva prostata. Tri vrste oboljenja kojima je ona podložna su uvećanje, zapaljenje i karcinom. Kod muškaraca sa godinama dolazi do opadanja nivoa glavnog muškog hormona i proporcionalno tome do rasta glavnog ženskog hormona, koji se smatra jednim od pokretača uvećanja prostate. Pa tako, već od 30-te godine kod pojedinih muškaraca može doći do uvećane prostate, nakon 50-te oboli svaki treći a u 70-im svaki drugi muškarac.

Mlađu populaciju najčešće pogađa zapaljenje prostate - prostatitis, koji je uzrokovan različitim bakterijama. Može biti akutan, praćen jakim bolovima i visokom temperaturom i hroničan (tišteći i dosadni bolovi u predjelu male karlice, osjećaj hladnoće polnih organa). Takvo stanje često može da dovede do urinarnih infekcija i zapaljenja semenih kanala, kao i do erektilne disfunkcije.

Benigno uvećanje prostate je veoma često kod muškaraca starijih od 45 godina. Ono nastaje usljed povećanja ćelija prostate, koja se onda i sama uveća. Zdrava prostata je veličine kestena a uvećana može da dostigne i veličinu grejpfruta. Ona tada vrši jak pritisak na okolno tkivo i na deo uretre, te to uzrokuje razne urinarne probleme.

Neki od simptoma koji se mogu javiti su:

- potreba za čestim mokrenjem, nekada vrlo iznenada

- učestalo noćno mokrenje

- nepotpuno pražnjenje bešike

- otežano mokrenje

- bol pri mokrenju

- slab ili isprekidan mlaz

- osjećaj da bešika nije ispražnjena do kraja

- nevoljno curenje ili kapanje mokraće itd.