"Stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo na nju kao za rat, pravimo se da se ništa ne događa", rekao je Bil Gejts, otkrivajući svoje predviđanje o nadolazećoj zdravstvenoj pošasti koja će po njemu uskoro "protutnjati svijetom".

Gejts je decenijama bio najbogatiji čovjek na svijetu, a vlasnik Microsofta odranije je poznat po svojim "proročanstvima" od kojih su se mnoga ostvarila. I dok nekima nije lako predvidjeti šta će se tačno dogoditi sutra, čini se da je taj uspješni biznismen znao da će se neke stvari dogoditi i decenijama unaprijed.

Sada nažalost on čovječanstvu ne proriče tehnološki napredak, već globalnu zdravstvenu pandemiju koja bi u roku od šest mjeseci mogla ubiti više od 30 miliona ljudi.

"Nismo spremni. Vjerujem da se neće raditi o gripu, već o bolesti koju svijet još dosad nije vidio, a to će se dogoditi u nekom momentu u sljedećih 10 godina", rekao je Gejts gostujući na raspravi o zdravstvenim prijetnjama koju je organizovalo Medicinsko udruženje Masačusets i časopis "New England Journal of Medicine".

Bil Gejts je rekao da, iako je obično najoptimističnija osoba u svakoj prostoriji, nažalost mora podsjetiti kako svijet velikim dijelom živi u uslovima siromaštva te se mora više pozabaviti iskorjenjivanjem bolesti poput dječje paralize i malarije.

"Iako napredujemo u gotovo svim aspektima, postoji područje u kojem nema napretka, a to je pripremljenost na izbijanje zdravstvene epidemije", rekao je on prenosi "IFL Science".

Kako se dodaje, novi patogeni se pojavljuju sve vrijeme kako se svjetska populacija povećava, a čovječanstvo napada u manje razvijenim sredinama.

Pojedincima ili malim grupama postaje lakše i lakše stvarati oružane bolesti koje bi se mogle širiti poput požara širom svijeta. Prema Gejtsu, mali nedržavni akter mogao bi izgraditi još smrtonosniji oblik malih boginja u laboratoriji. A u našem međusobno povezanom svijetu ljudi neprestano putuju avionima, prelazeći kontinente u nekoliko sati.

Gejts je predstavio simulaciju Instituta za modeliranje bolesti koja je utvrdila da će novi virus poput gripa koji je usmrtio 50 miliona ljudi u pandemiji 1918. godine, najvjerovatnije ubiti 30 miliona ljudi u roku od šest mjeseci.

"A bolest koja će nas zadesiti vjerovatno će biti iznenađenje jer ćemo se prvi put susresti s njom kad izbije, slično kao što se dogodilo s virusom SARS-a ili MERS-a. Ako biste rekli svjetskim vladama da je oružje kojim bi se moglo ubiti 30 miliona ljudi trenutno u izradi, postojao bi osjećaj hitnosti oko pripreme za prijetnju", rekao je Gejts, dodajući da u slučaju bioloških prijetnji, nedostaje tog osjećaja hitnosti.

Virusi su opasniji od bakterija

Računa se da na metru kvadratnom naše planete prosječno ima 800 miliona virusa. Ako se takvi brojevi kombinuju s nevjerovatnom brzinom kojom su u stanju kopirati sami sebe, počinje se shvatati kako im uspijeva povremeno prevariti naš imunološki sistem, zbog čega je tako teško pronaći vakcine koje djeluju i antivirusne lijekove.

Bakterije uglavnom možemo ubijati antibioticima, za viruse nemamo ništa niti izbliza tako djelotvorno. A tek ako je riječ o RNK virusima, koji genom imaju sačinjen od RNK, a ne od DNK, stvari postaju ekstremne. Takvi virusi kad se kopiraju nemaju sistem provjere grešaka, kao kod DNK, pa su mutacije vrlo česte, što znači i sve novi sojevi. Baš u tu kategoriju spadaju grip, HIV, SARS, MERS, zika, ebola, polio i rinovirus, uobičajeni uzročnik obične prehlade.

Lako za one koje dobro poznajemo, tu se nalaze i vrlo slabo poznati mali gadovi kao enterovirus 68, rijetki srodnik polija, koji posebno voli napadati bebe, djecu i tinejdžere. Ovaj virus otkriven je 1962. godine u Kaliforniji, tokom epidemije upale pluća. Niko ne tvrdi da će baš on biti taj koji će biti "nova crna smrt", ali zadovoljava sve kriterijume. Najzagonetnije su ipak zoonoze, čiji uzročnici potiču od životinja. Ovi uzročnici drže sve poznate brendove: od HIV-a do nipaha. Čak i epidemija gripa iz 1918. godine, koja je pokosila do desetine miliona ljudi, počela je prelaskom virusa sa ptica na ljude.

