Pojedine bolesti možete doslovno namirisati

Dokazano je da je čulo mirisa gotovo najvažnije čulo koje imaju bića. Reguliše mnoge stvari u organizmu, a sada se zna da može da spriječi i razvoj nekih oboljenja.

Nos je organ čula mirisa koji se definitivno ne koristi onoliko koliko bi mogao. Naime, čulo mirisa može da prepozna neke bolesti i da spriječi njihovu eksalaciju, pa i samu smrt.

Dakle, nos može da bude odličan dijagnostičar, pa se tako mogu otkriti i neki poremećaji.

Evo šta sve vaše čulo mirisa želi da vam poruči kada oseti ovakve stvari.

Dijabetesna ketoacidoza

Kada se dijabetes ne reguliše kako treba, tijelo ne može da proizvede nivo insulina koji je potreban za regulisanje glukoze u krvi. To rezultira manjkom energije koju bi trebalo da proizvedu ćelije. Kada telo ne uzima šećer za proizvodnju energije, onda se crpe masti. Taj proces se zove ketoza.

Najverovatnije ste svi čuli za aceton, ali malo ljudi zna da se on stvara u tijelu prilikom ketoze. Kada je šećer kod bolesnika od dijabetesa ekstremno nizak, onda on upada u stanje koje se naziva dijabetesna ketoacidoza. Tada je nivo stvorenih ketona tolikio visok da pravi ogroman zdravsveni problem u organizmu.

Na sreću potencijalna dijabetesna ketoacidoza može da se namiriše tako što će se provjeriti dah dijabetičara. Aceton koji se luči stvara poseban miris u ustima koji je karakterističan za taloženje na sluzokoži, odnosno na vlažnim dijelovima kože. Ukoliko osjetite opor miris iz usta, onda je dobro provjeriti nivo šećera u krvi.

Metabolički poremećaj urina

Zamislite da svaki put kada odete u toalet osjetite sladak miris koji podsjeća na dječiji sirup. E, pa tako se osjeća urin osoba koji imaju metabolički problem sa njim. Ovo je recesivni metabolički poremećaj koji je karakterističan za apsorpciju aminokiselina u tijelu.

Ph vrijednost urina je tada u problemu i vi možete osjetiti kako nešto nije u redu sa vašim organizmom prilikom samo jednog odlaska u toalet.

Iako ovakvo stanje na prvu loptu ne djeluje kao ozbiljan zdravstveni problem, ono može izazvati neke autoimune bolesti, pa čak i halucinacije.

Migrene

Mnogi ljudi koji pate od migrena se suočavaju sa stanjem koje se popularno naziva aura. To se odnosi na momente kada se osjećaju bolovi u talasima i kada može doći i do ozbiljnijeg neurološkog problema. Ukoliko tada imate psa u blizini on može nanjušiti vašu migrenu i pomoći vam da reagujete u njenoj ranoj fazi i da spriječite posljedice koje izaziva.

Mnoge studije su se bavile posmatranjem pasa koji mogu da nanjuše migrenu i došlo se do zaključka da oni reaguju na sokove koje luči tijelo prilikom neuroloških promjena.

Trovanje arsenom

Arsen se nalazi u gotovo svakom pesticidu, pa ukoliko ne operete dobro proizvode koje ste kupili može doći do ozbiljnog trovanja. Arsenik blokira ćelije tako da ne mogu da stavraju energiju potrebnu organizmu da bi funkcionisao. Simptomi trovanja su povraćanje, bol u stomaku, encefalopatija i krvava i rijetka stolica.

Trovanje arsenom se još manifestuje na svoj jedinstven način - mirisom koji jako podsjeća na onaj koji ima bijeli luk.

Ukoliko osjetite ovakav miris, a niste koristil bijeli luk, onda se hitno javite u prvu ambulantu.

Fenilketonurija

Ovo je poremećaj metabolizma organizma kada tijelo ne može da razgradi aminokiselinu aminanalin. Ljudi koji imaju ovo oboljenje moraju da izbjegavaju hranu koja sadrži ovu aminokiselinu kako organizam ne bi dobio neku vrstu trovanja. Mnogi ljudi koji pate od ove bolesti imaju i intelektualne nedostatke, kao i napade i probleme sa ponašanjem.

Pored ovih simptoma, fenilketonurija se manifestuje i posebnim smradom kože koji je nemoguće ne primjetiti.

Tifus

Ljudi koji pate od tifusa imaju karakterističan miris koji je jednak kao onaj kada se ispeče svjež hleb. Tifus je posljedica bakterijske infekcije, pa je logično da se stvra neki miris jer dolazi do raspadanja određenih ćelija.

Tifusna groznica na sreću nije više česta bolest, pa ne bi trebalo da se brinete. Ono što je važno je da se ovaj slatkasti miris, kao i miris truleži često vezuje za različite bakterijske infekcije, a mnoge od njih mogu biti i ozbiljne i preći u drastična oboljenja, pa čak biti i smrtonosne.