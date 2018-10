Počeo sa radom "iks-nož" za zračenje tumora

U Kliničkom centru Srbije danas je počeo sa radom Centar za "iks-nož" za zračenje tumora, u čiju izgradnju i nabavku opreme je uloženo 800 miliona dinara /oko sedam miliona evra/.

Prvi pacijent je jutros već zračen na ovom aparatu, a predviđeno je da u naredna dva mjeseca tretmanu bude podvrgnuto još 30 onkoloških pacijenata.

U Srbiji do sada ovakav način radioterapije nije sprovođen, a pacijenti su na tretman "iks-nožem" morali da idu u inostranstvo, što ih je koštalo najmanje 20.000 evra.

"Iks-nož" predstavlja najsavremeniji aparat za zračenje tumora u cijelom tijelu, a novoformirani centar posjetio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio nova ulaganja u zdravstvo.

Vučić je rekao da svake godine u Srbiji ima 40.000 novooboljelih od raka i da ti ljudi ne smiju da čekaju na liječenje.

"Liste čekanja koje su sada trostruko manje nego pre pet godina moraju da budu izbrisane. Moramo da lečimo ljude na najbrži mogući način", rekao je on.

Vučić je najavio mogućnost nabavke u narednih 18 do 24 mjeseca medicinskog aparata "proton bin" zasnovanog na nuklearnoj energiji za liječenje onkoloških pacijenata.

Prema njegovim riječima, taj aparat postoji u četiri ili pet mjesta u Evropi, a u državnoj svojini možda na jednoj ili dvije lokaciji u Evropi.

"To je najbolji uređaj za lečenje tumora i ne postoji ništa bolje u svetu, to je neko svetsko čudo. Ako i to uspemo da nabavimo, bićemo prvi, ne samo u regionu, već i u jugoistočnoj Evropi", rekao je Vučić.

Načelnik Odjeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije Danica Grujičić objasnila je da je "iks-nož" znatno brži i efikasniji nego "gama-nož" i da će u početku biti liječeno 15 do 20 pacijenata u jednoj smjeni.

Prema njenim riječima, onkološki konzilijumi iz cijele Srbije, koji su već dobili indikacije za pacijente, upućivaće oboljele u Klinički centar Srbije.