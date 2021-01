Plin je tihi ubica, uzrokuje više smrti nego svi ostali otrovi zajedno

Ne prođe niti jedna zima, a da ne čujemo kako je nekoga ubio ugljen monoksid, plin bez boje, okusa i mirisa kojeg s dobrim razlogom nazivaju tihim ubicom- teško ga je primijetiti.

Njegove najnovije žrtve u prvim minutama nove godine su osmoro mladih ljudi koje danas oplakuje cijela regija.

Uglični monoksid se u prostoru nakuplja ako su neadekvatne instalacije za grijanje, dimnjak nije očišćen ili je krivo postavljen, bojler za plin ne radi kako treba, kamin je neispravan, itd. Nastaje kao rezultat nepravilnog sagorijevanja drveta, prirodnog plina, benzina...

- Ugljen monoksid (CO) je vrlo otrovan plin koji uzrokuje više smrtnih slučajeva nego svi ostali otrovi zajedno. Nastaje nepotpunim sagorijevanjem organskih tvari (drvo, ugljen, plin, benzin i dr), kada se gorenje odvija uz nedovoljnu prisutnost kiseonika.

- Ugljen monoksid nastaje sagorjevanjem gradskog plina, a nalazi se i u ispušnim plinovima automobilskih motora. Ljudi često stradaju u zatvorenim garažama u kojima drže upaljen motor, u kupaonicama s plinskim grijačem vode (bojlerom) i zbog curenja gradskog plina u stanu. Trovanja se događaju i kad ispušni plinovi motora prodiru u kabinu vozila zbog neispravnosti ispušnih cijevi ili kroz ventilacijski sistem dok vozilo stoji u koloni - dodali su.

Udisanjem u zatvorenom prostoru dolazi do trovanja, a nerijetko i do smrti. Plin ispuni prostoriju, čovjek zaspi - i više se nikad ne probudi. Naime, on se veže za hemoglobin u krvi i onemogućava prenos kiseonika po tijelu, a znamo kako bez kiseonika života nema. Kako je ugljen monoksid teško primijetiti budući da (za razliku od gradskog plina) nema miris, pažnju treba usmjeriti na druge stvari koje pokazuju kako je neko u svom domu izložen ovom otrovnom plinu.

Dugotrajna izloženost malim količinama ponekad izaziva trajno oštećenje živčanog sustava. Prva pomoć kod trovanja je hitan izlazak iz kuće na svježi vazduh, a ponekad je presudno i davanje umjetnog disanja do dolaska hitne pomoći. Sve prozore i vrata dobro je otvoriti da se kuća provjetri.

Trovanje se lako zamijeni simptomima gripa

Ugljen monoksid (CO) nastaje zbog nepravilnog sagorjevanja energenata koji sadrže ugljik (među kojima su drvo, prirodni plin, benzin...). Nazivaju ga tihim ubicom jer je potpuno bez mirisa i boje te, za razliku od drugih plinova, ne nadražuje sluznicu i kožu, pa mu osoba može biti izložena duže vrijeme, a da to uopšte ne primijeti.

Već i male količine CO na duži rok mogu izazvati paralizu i oštećenja mozga, pa je vrlo važno prepoznati prve simptome i reagovati na vrijeme. To mogu biti bljedilo u licu, osjećaj težine u glavi i šum u ušima, uopšteno osjećaj malaksalosti, kao i snažno lupanje srca, vrtoglavica, glavobolja, mučnina i(li) povraćanje.

Neke od tih simptoma relativno je lako zamijeniti sa simptomima gripe, trovanja hranom ili sa simptomima virusne infekcije, pa nikako ne smijete zanemariti mogućnost otrovanja. U to svakako treba posumnjati ako se simptomi javljaju prvenstveno dok ste kod kuće, odnosno povlače se kad izađete na svjež vazduh, te ako i vaši ukućani imaju iste simptome dok su u kući.

- Ne može se osjetiti pa ga to čini još opasnijim. Kaže se da je CO "podmukli ubica" jer ubija bez upozorenja. Dovodi do slabosti i paralize čitavog tijela tako da otrovana osoba, kada shvati da nešto nije u redu, nije više sposobna maknuti se iz zatrovane atmosfere.

- Ostali znakovi trovanja su: glavobolja, vrtoglavica, zujanje u ušima, poremećaji vida, mentalna konfuzija, mučnina, povraćanje, proljev i svijetlocrvena boja kože. Vrlo brzo dolazi do gubitka svijesti i smrti. Pri dužim udisanju malih količina ugljen monoksida (hronično trovanje) javljaju se glavobolja, vrtoglavica, umor, pospanost i fizička slabost - dodali su.

Prvi simptomi trovanja

osjećaj težine u glavi i šum u ušima

osjećaj opšte malaksalosti

lupanje srca

vrtoglavica

mučnina i(li) povraćanje

Simptomi težeg trovanja

osjećaj pospanosti ili uzbuđenosti

iznemoglost tijela

stanje apatije bez zdravog rasuđivanja, zbunjenost (tako da niste svjesni potrebe da izađete na svježi vazduh)

gubitak svijesti i prekid disanja (koncentracija ugljen monoksida od 0,2% tokom sat vremena može izazvati smrt)

Prva pomoć u slučaju trovanja monoksidom

Ako sumnjate u otrovanje plinom, odmah pogasite aparate, otvorite prozore i izađite na svjež vazduh dok se prostorija dobro ne prozrači. Odmah se javite ljekaru i prijavite sumnju u trovanje ugljen monoksidom.

Kad shvatite da ste otrovani plinom, prvo obavezno pogasite sve uređaje na plin u kući i otvorite širom prozor te odmah izađite na svjež vazduh i duboko dišite. A ako ste u situaciji da ulazite u prostor u kojem ima ugljen monoksida kako biste pomogli unesrećenima, odmah ih izvedite na svježi vazduh..

(24sata.hr)