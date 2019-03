Pio šest energetskih pića dnevno i pokazao uništeni jezik

Nakon što je dugo svakodnevno pio najmanje šest energetskih pića dnevno, učitelj Den Rojals pokazao je šta je ta navika učinila njegovom jeziku, piše Metro.

Na Facebook grupi "Get It Off Your Chest" objavio je fotografiju svog jezika, na kojem se vidi kako je tkivo mjestimično jako izgrizeno.

"Ko još pije energetska pića? Zavisni ste o njima. Razmislite malo o tome. Dobro pogledajte ovu fotografiju. To je ono što energetska pića naprave jeziku. Zamislite šta tek rade unutrašnjim organima," napisao je on.

Dodao je kako je promjene na jeziku primijetio nakon što je neko vrijeme pio po šest energetskih pića dnevno. Napomenuo je da redovito pere zube. Kad je posjetio doktora, saznao je, tvrdi, da su hemikalije iz energetskih pića doslovno izjele njegov jezik.

Iako Den nije objasnio kako je tačno došlo do toga, poznato je da zubari upozoravaju na štetne posljedice koje velika količina šećera u energetskim napicima ostavlja na oralno zdravlje.

"Studija provedena u SAD pokazala je da kiselina i velika količina šećera u energetskim pićima mogu uzrokovati karijes," navodi "World Health Organization".