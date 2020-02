Pet trikova koji garantuju bolji san

Jasno je kao dan koliko je san u toku noći nezamjenljiv. Ovih pet trikova će vam pomoći da se izborite sa insomnijom i spavate kao beba:

Ostavite kuću urednom

Operite sudove i rasklonite sve stvari na svoje mjesto prije odlaska na spavanje – ispostavlja se da će ovo za 60 odsto olakšati da utonete u san. Ostavljanje kuće u neredu, povisiće nivo hormona stresa u krvi – kortizola. Takođe, izbjegavajte da jedete, učite ili čitate u krevetu u kom spavate – ovo mjesto rezervišite samo za spavanje, u mraku.

Ohladite se

Da biste zaspali, temperatura u abdominalnom dijelu tijela mora da spadne za 2ºC. Topao tuš pred spavanje ubrzava ovaj proces, jer se tijelo naglo hladi nakon ovoga. Povedite računa i o temperaturi sobe u kojoj spavate – osim što bi trebalo da je mrak i tišina u vašoj okolini, takođe, bolje se spava ako je soba hladnija. Optimalno 18-22ºC.

Opustite se

Oko 23h nivo kortizola u krvi naglo opada i tijelo počinje da otpušta melatonin. Naučnici sa Oksforda, takođe, savjetuju da prije nego što zaspite zamislite planinu, opuštajuću i mirnu – jer će takva slika otjerati insomniju. Pažljivo sa maštom – ako ste gledali film Everest.

Istrčite trku do kraja

Često se dešava da ste poslije druge faze sna spremni za buđenje – da vam se to ne bi desilo, trčite poslijepodne. Vježbe za kardiovaskularni sistem stabilizovaće koncentraciju kortizola u krvi u narednih 10h najmanje, što će značajno umanjiti šanse da se budite u sred noći.

Žitarice za bolji san

Dva sata pred odlaska u krevet pojedite nešto. Hrana bogata ugljenim hidratima ubrzaće protok amino-kiseline koja vas uvodi u san, triptofana, do mozga. Samo pažjivo – ako jedete neposredno pred odlazak u krevet, to će vam otežati spavanje, a ako još na to i gledate televiziju – situacija je daleko gora.