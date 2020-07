Borko Andreevski (43) iz Bitolja, koji godinama radi kao taksista u Oksfordu, najstarijem univerzitetskom gradu u Engleskoj, prvi je čovjek sa Balkana koji je primio eksperimentalnu vakcinu protiv korona virusa.

Kako Andreevski ističe, odmah nakon što je prije tri mjeseca saznao da na Univerzitetu Oksford počinje testiranje vakcine na ljudima, dobrovoljno se prijavio i, kako kaže, ni u jednom trenutku se nije pokajao.

Navodi da nakon što je primio eksperimentalnu vakcinu protiv korona virusa u aprilu, do sada nije osjetio nijednu nuspojavu, niti je imao bilo kakvih problema sa zdravljem.

- Dnevno sam u kontaktu sa desetinama ljudi jer vozim taksi i siguran da me vakcina štiti od zaraze. Da nije tako, do sada bi me vjerovatno virus već zakačio. Vjerujte, presrećan sam što učestvujem u ovom eksperimentu i potpuno vjerujem naučnicima. Osjećam se odlično i sigurno jer znam da ne mogu da dobijem koronu niti da nekoga zarazim. Prošao sam tri testiranja krvi, a još jedno me čeka u novembru, kada će se znati da li vakcina djeluje 100 odsto - kaže Andreevski.

Ipak, ističe da uprkos tome što vjeruje u dejstvo eksperimentalne vakcine kojoj se podvrgao, i dalje nosi zaštitnu opremu gdje god da ide.

- U Engleskoj svi nose maske jer je to preporuka vlade koja mora da se poštuje, pa ne želim da se izdvajam. Ipak, siguran sam da će nas jedino ova vakcina brzo spasiti od zaraze, a kako sam saznao, već je počela njena masovna proizvodnja. Mnogo mi je žao što u Makedoniji i Srbiji mnogo ljudi umire od korone, ali vjerujte da postoji velika šansa da ova vakcina to prekine. Jedva čekam novembar da i zvanično dobijem potvrdu da sam imun na korona virus - kaže Andreevski.

Očekuje se da će vakcina kojoj se podvrgao, a koja je sada u eksperimentalnoj fazi biti odobrena do kraja godine.