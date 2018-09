Ovih pet stvari ne utiče na naše zdravlje kao što su nas do sada učili

Pojedine stvari koje su nas roditelji učili dok smo bili mali danas ne važe. Među njima su alergije, astma, kafa, doručak...

Učili su nas tako da ako u djetinjstvu nismo alergični, da nećemo ni kasnije biti. Pogrešno su nas učili o još nekim stvarima, otkrivamo kojim:

Alergije

Današnja medicina ne potvrđuje ono što su nas roditelji učili kada su u pitanju alergije. Ono što znamo, je da je činjenica da u nekom trenutku možemo da dobijemo alergijsku reakciju na neku namirnicu, iako smo je do tog trenutka konzumirali normalno.

Astma

Nije istina ni da samo djeca mogu da obole astme. Oko 20 miliona Amerkanaca u odraslom dobu je oboljelo od astme u odnosu na oko šest miliona djece sa tom dijagnozom. Uz alergiju, astmu možete da dobijete i u odraslom dobu, čak i ako nikada prije nisite bolovali od nje.

Volja vs Kilogrami

Naši roditelji su nas učili da ako imamo jaku volju da smršamo, da će se kilogrami prosto "topiti" sami od sebe. Nema potvrde da gubitak kilograma ima bilo kakve vze sa jakom voljom. Upornost u odluci i volja da se izgube kilogrami mogu da budu uzrok kratkoročnih rezultata, ali smo podložni konzumiranju visokokalorične hrane i šećera zbog čega lako odustajemo. Dopamin u našem organizmu je zaslužan za "gladne oči" za nezdravom hranom.

Kafa

Nije tačno ni da ćemo od kafe dehidrirati. Iako ćemo uvijek tražiti čašu vode uz kafu, naučeni da kafa dehidrira naš organizam, današnja medicina tvrdi da to nije tačno. Postoje dokazi da kafa može da hidrira tijelo isto kao voda, tvrdi Angela Lemon iz američke agencije za nutricionizam i ishranu.

Jaje za početak dana

To je ono sa čim smo odrasli, ali to ostaje i dalje savjet za zdrav početak dana. Ipak, vjerovalo se da su jela zaslužna za podizanje nivoa holesterola, a to današnja medicina demantuje. Istraživanja su pokazala da namirnice sa visokim nivoom holesterola neće da podignu nivo holesterola u našoj krvi, tvrdi Keri Glasman iz američkog portala Nutritions Life.