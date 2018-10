Ova namirnica reguliše nivo šećera u krvi

Broj slučajeva oboljelih od dijabetesa tipa dva je rapidno u porastu, i dok je riječ o ozbiljnoj bolesti koja zahtjeva odgovarajuću terapiju i konsultacije sa ljekarom, moguće je regulisati simptome i smanjiti nivo šećera u krvi ishranom.

Ovaj zdravstveni problem je sve učestaliji, a jedan od glavnih uzroka su loše životne navike i vođenje neurednog života. Zato je ključno za prevenciju biti fizički aktivan, uzimati medicinsku terapiju i voditi računa o kilaži, piše Dejli star.

Takođe, konzumiranjem zdrave hrane možete regulisati vaš nivo šećera u krvi, ali i ublažiti simptome bolesti.

Pa koju hranu treba da jedete kako biste preventivno djelovali protiv dijabetesa tipa dva?

Jedna studija je dokazala da crveni i bijeli luk mogu pomoći da regulišete nivo krvne glukoze.

Eksperti iz oblasti zdravlja su govorili o ovom povrću u knjizi "Jedi bolje, živi duže – Razumite šta je vašem tijelu potrebno da bi ostalo zdravo" (Eat Better Live Longer – Understand What Your Body Needs To Stay Healthy).

Nutricionista Džulijet Kelov i dr Sara Brever otkrile su da konzumiranjem 100gr crvenog luka možete da smanjite šanse da obolite od dijabetesa tipa 2.

Crveni luk je odličan izvor kvercentina, koji je važan za zdravlje srca i snažno se bori protiv raka.

U jednoj studiji pacijenti sa dijabetesom su svakodnevno jeli 100gr crvenog luka po porciji, a rezultati su pokazali da se umnogome regulisao nivo šećera u krvi.

Stručnjaci su primjetili da bijeli luk takođe može preventivno da djeluje protiv ove vrste bolesti.

Bijeli i crni luk mogu da pomognu u snižavanju nivoa šećera u krvi, čineći ih značajnim za ljude koji imaju insulinske krize ili dijabetes.