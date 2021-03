Ova biljka je na jako lošem glasu, a zapravo bi u sebi mogla kriti lijek za mnoge bolesti

Kada pomislimo na ljekovito bilje, uvijek nam prvo padnu na pamet razne čajne mješavine i melemi koje možemo pronaći u biljnim apotekama ili kod licenciranih travara, a koji nam umnogome mogu pomoći kod određenih zdravstvenih tegoba. Bijela vrba, menta, kamilica, sljez, ehinaceja, gingko biloba i druge biljke često se upotrebljavaju kao supstance za mnoge klasične lijekove, te su njihova dobrobit za zdravlje i okoliš itekako neupitni.

Ipak, postoje i one biljke za koje se do sada čvrsto vjerovalo da, zbog svog sastava, nikako ne mogu biti dobre za ljudsko zdravlje. Jedna od takvih biljaka je duvan, koja u sebi sadrži visoku koncentraciju nikotina – adiktivnog alkaloida zbog koga mnogi ne ostavljaju pušenje.

Međutim, sve više naučnih studija pokazuje da se nikotin već decenijama potpuno nezasluženo nalazi na stubu srama i stručnjaci tvrde da mu se nepravedno pripisuju negativna svojstva koja uopšte nemaju uporište u stvarnosti.

Za početak, uvriježeno mišljenje je da je nikotin isključivo sastojak duvana, tako da mnogi ni ne znaju da ga u znatnoj mjeri ima u mnogim drugim biljkama, pa čak i namirnicama koje su redovan gost na našoj trpezi – krompir, ljute papričice, plavi patlidžan, paradajz, karfiol, godži-bobice, crni čaj… S druge strane, istina jeste da nikotin izaziva zavisnost, kao i da nije u pitanju supstanca bez rizika. Zato se njegova upotreba, ni u kojem obliku, nikako ne preporučuje trudnicama, dojiljama, osobama sa kardiovaskularnim poteškoćama, onima koji imaju visok krvni pritisak ili dijabetes.

No, naučnici tvrde da je zabluda da je nikotin primarni izazivač takozvanih “pušačkih bolesti”, kao i to da on sam po sebi izaziva maligna oboljenja i ima toliko negativne posljedice po zdravlje.

Foto: Pixabay



Stvar je u tome da konzumacijom klasičnih cigareta dolazi do sagorijevanja duvana, čime se u vazduh – a posljedično i naša pluća i disajne organe ljudi oko nas – oslobađa na hiljade štetnih supstanci po zdravlje, od čega ih je njih oko stotinu kancerogeno. „Katran, ugljen monoksid i ostali toksini i kancerogene supstance u duvanskom dimu, a ne nikotin, uzrokuju bolest i smrt“, riječi su Ann McNeill, profesorke iz oblasti liječenja zavisnosti od duvana u Institutu psihijatrije, psihologije i neuronauke na King’s College u Londonu, koja je posvetila svoju karijeru istraživanju načina za pomoć pri odvikavanju od pušenja.

Ipak, ono što će mnoge iznenaditi jeste činjenica da se u posljednje vrijeme sve više istražuje potencijalna pozitivna uloga nikotina u liječenju pojedinih bolesti. U toku je nekoliko kliničkih studija koje pokušavaju utvrditi koje benefite nikotin može imati u terapijama za Parkinsonovu bolest, neke vrste demencija, hiperkinetički poremećaj nedostatka pažnje (ADHD), depresiju, ulcerozni kolitis, infekcije gornjih disajnih puteva, pa čak i maligna oboljenja kao što je sarkom. Naravno, nijedan liječnik neće oboljeloj osobi savjetovati da počne konzumirati klasične cigarete, niti iko pokušava tvrditi da bi pušenje moglo biti dobro za zdravlje, već se istražuju potencijalno pozitivna dejstva nikotina u zamjenskim proizvodima poput nikotinskih žvakaćih guma, nikotinskih flastera, nikotinskih inhalatora…

Foto: Pixabay



Što se pušača klasičnih cigareta tiče, njima se svakako preporučuje da se pokušaju zauvijek osloboditi ove izuzetno loše navike za zdravlje. Međutim, pokazalo se da je to ponekad, upravo zbog ovisnosti o nikotinua, uzaludna borba. Zato se okorjelim pušačima predlaže da se informiraju o manje štetnim alternativama. A opet, da bi bili sigurni da je u pitanju zaista manje štetna alternativa klasičnoj cigareti, važno je da se opredijele za provjerene, na nauci zasnovane proizvode.

Među alternativama klasičnim cigaretama nalaze se i takozvani bezdimni proizvodi, koji duvan ne sagorijevaju, već ga samo zagrijavaju. Prema tvrdnjama stručnjaka, među kojima su i eksperti Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), ovakvi uređaji su “bolja opcija upravo zbog toga što ne proizvode duvanski dim, koji je glavni uzrok oboljevanja od pušačkih bolesti, čime emiiraju značajno manju količinu štetnih materija od klasičnih cigareta i smanjuju rizik za pogoršanje zdravlja”.