Ova aplikacija otkriva da li imate koronu: Algoritam može da detektuje virus preko kašlja

Naučnici sa Tehnološkog instituta Masačusets (MIT) razvili su algoritam za koji tvrde da razlikuje namjeran kašalj ljudi koji imaju kovid-19, ali nemaju nikakve simptome, od kašlja zdravih osoba.

Oni trenutno rade na razvoju besplatne aplikacije koja treba da omogući ljudima da provjere da li možda imaju kovid-19, iako nemaju simptome, i to tako što bi kašljali u telefon. Naučnici su objavili studiju u časopisu IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Prije pandemije, tim MIT je razvijao modele vještačke inteligencije koja na osnovu glasovnih snimaka otkriva različite bolesti, uključujući i Alchajmerovu.

Nakon uvježbavanja vještačke inteligencije na 200.000 snimaka glasa i kašlja, otkrili su da ona može da detektuje biomarkere kao što su jačina glasnih žica, kapacitet pluća i neuromuskularne promjene na tim snimcima i razlikuje ih od zdravih ljudi.

Budući da su kod kovida-19 neki simptomi slični (pogotovo privremene neuromišićne promjene), naučnici su odlučili da primjene isti model na otkrivanje kovida-19. Budući da je inicijalni model već bio uvježban na desetinama hiljada snimaka, prilagodili su ga za kovid-19, na osnovu 4.000 uzoraka kašlja, od kojih je 50 odsto bilo zdravih ljudi, a 50 odsto oboljelih od kovida bez simptoma.

Zatim su testirali vještačku inteligenciju na još 1.000 uzoraka (ponovo u odnosu 50:50) i ispravno identifikovali čak 98,5 odsto uzoraka kašlja ljudi oboljelih od kovida-19.