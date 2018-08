Otkriveno da li je kraj "Inceptiona" san ili stvarnost VIDEO

Film Inception u bioskopima se prikazivao 2010. godine, što znači da rasprave o njegovom završetku traju već osam godina.

Malo je filmova čiji je završetak izazvao toliko debata, a čigra na kraju tog filma uspjela je da uđe u istoriju, piše Index.hr.

Ako se ne sjećate najbolje kako se film završava, lik Leonarda Dikaprija, kradljivac snova Dom Kob, ponovo je sa svojom djecom i tastom, nakon što je izbrisana njegova kriminalna prošlost. Kako on snove i stvarnost razlikuje po tome hoće li čigra na kraju pasti (što se događa u stvarnosti), zavrti je, ali gledalac nikad ne vide da li je ona pala jer se film završava. Taj filmski trenutak započeo je debate o srećnom završetku filma koje traju već spomenutih osam godina.

Reditelj Kristofer Nolan prije nekoliko godina istakao je da nije bitno sanja li Dom i dalje, nego je bitna njegova želja da ignoriše ono što pokazuje čigra i ode da se igra sa djecom.

"Način na koji se film završio - lik Leonarda Dikaprija Kob, bio je sa svojom djecom, u svojoj subjektivnoj stvarnosti. Više mu ništa nije bilo važno, iz čega proizlazi da su možda svi nivoi stvarnosti jednako vrijedni. Kamera se primiče čigri koja se zatetura, a onda se ekran zacrni", opisao je Nolan na konferenciji u Prinstonu pa dodao:

"Kad god se film prikazuje uvijek pobjegnem na izlaz iz bioskopa prije nego što me ljudi uhvate, jer publika snažno reaguje na film, obično uzdahom. Poenta je da objektivno to publiku zanima samo u apsolutnim odnosima, iako kad ja gledam film, to je fikcija, vrsta virtualne stvarnosti. Ali pitanje je li sve san ili stvarnost je pitanje koje mi najčešće postavljaju o brojnim filmovima koje sam snimio. Ljudima je važno jer je to poenta stvarnosti. Stvarnost je bitna."

I dok je Nolan i dalje suzdržan, glumac Majkl Kejn odlučio je da progovori o kraju filma.

Prije prikazivanja "Inceptiona" na festivalu Film 4 Summer Screen, glumac koji je utelotvorio Domovog tasta, profesora Stivena Majlsa, malo je pojasnio Nolanov tok misli.

"Kad sam dobio scenario Inceptiona, bio sam zbunjen i rekao sam Nolanu da ne razumijem gdje je san. Rekao sam: Gdje je san, a gdje je stvarnost? Odgovorio je: Pa kad si u sceni, to je stvarnost. Tako da, ako sam ja u sceni, stvarnost je, ako nisam, san je", rekao je 85-godišnji glumac zapanjenoj publici, prenosi "Independent".