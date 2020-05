Otkrivena slaba tačka virusa korona

U saopštenju tog instituta, na čijem čelu je hrvatski naučnik Ivan Đikić, navodi se da su naučni timovi identifikovali protezu (PLpro) virusa SARS-kov-2 sličnu papainu, koja je esencijalni viralni enzim i potencijalna slaba tačka koja bi mogla biti svojevrsna „ahilova peta“ novog virusa korona, prenosi Tanjug.

PLpro je, inače, neophodan u generisanju viralnih polipeptida i za sastavljanje virusa u ljudskim ćelijama.

Uz to, novi virus korona koristi taj enzim kako bi prigušio imunološki antiviralni odgovor tijela, što mu pomaže da promijeni imuni sistem osobe u svoju korist.

Na taj način virus može lakše da se umnožava i širi dalje, navodi se u saopštenju.

Focusing on #CoV-2 essential protease we found that inhibition of PLpro blocks viral spread and empowers host anti-viral responses.👍A remarkable team effort, detailed study, inspirational, the best experience in my career. 😃👩‍👩‍👧‍👦#COVID19, #SARS_COV_2https://t.co/4rlziVXS64

