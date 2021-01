Otkrivamo kojih pet vrsta hrane nas tjeraju da utonemo u san

Da li ste očekivali da vas neka od ovih namirnica uspavljuje?

Ovo je pet vrsta hrane od koje nam se spava.

Salata

Salata je svakako poželjan dodatak jelima, a može se poslužiti i samostalno. Problem nastaje kada za ručak odlučimo da pojedemo samo salatu koja se sastoji samo od povrća. Ako ne unesemo dovoljno proteina i ne uskladimo razmjeru proteina i ugljenih hidrata (pa makar onih iz povrća), umor i glad možemo osjetiti već u poslijepodnevnim satima. Takođe, neki u salate dodaju masne i kalorične prelive koji umanjuju zdravstvene koristi namirnica. U gotovim prelivima se često nalazi hrpa šećera, masti i veštačkih boja koje ni na koji način ne pogoduju našem zdravlju.

Jogurt i mlječni proizvodi

Mlječni proizvodi mogu biti uzrok umora. Od 50 do 60 pacijenata koji se bore sa hroničnim umorom, 20 do 30% njih konzumira veće količine mlječnih proizvoda. Povezanost mlječnih proizvoda i umora nije sasvim jasan, ali vjeruje se da tijelo s godinama razvija imunološku reakciju na proteine izgradnjom vojske antitijela koja se mobilišu, a to dovodi do umora. Mlječni proizvodi su prisutni u prehrambenoj industriji. Puno prerađenih namirnica, koje ne biste smatrali mlječnim proizvodima, sadrže mlječne čvrste materije i proteine. Na primjer, sve što ima aromu karamele vjerovatno ima mlječne aditive.

Banane i orašasti plodovi

Banane su idealne protiv grčeva jer su bogate magnezijumom, mineralom koji pomaže u opuštanju mišića. Magnezijum se takođe nalazi i u preparatima koji podstiču san. Ovaj mineral se nalazi i u orašastim plodovima.

Kasna večera

Obroci u kasne sate mogu da poremete san i izazovu refluks želučane kiseline. To će rezultirati umorom tokom cijelog sledećeg dana. Najgore posljedice može da ostavi kisela hrana poput mesa, jaja i mlječnih proizvoda.

Slatkiši i grickalice

Istraživanja pokazuju da se naš gastrointestinalni trakt prilagođava onome što jedemo. Ako se pridržavamo ishrane s niskim udijelom masnoće i šećera, počinjemo da proizvodimo manje sokova i enzima u želucu koji olakšavaju probavu šećera i masnoća. To znači da ćemo, ako i samo povremeno pojedemo kolač ili neku slanu grickalicu, osjetiti mučninu i umor.