Osobe koje boluju od dugotrajnog covida prijavljuju da osjećaju jak miris ribe, sumpora te slatkasti miris, piše Sky News.

Neobična nuspojava, poznata kao parosmija, odnosno izmijenjino čulo mirisa, može nesrazmjerno uticati na mlade ljude i zdravstvene radnike.

Doktor otorinolaringologije Nirmal Kumar koji je među prvima identifikovao anosmiju, odnosno gubitak mirisa kao simptom korone, kazao je kako se radi o "vrlo čudnim i jedinstvenim simptomima".

Kumar je primijetio da među hiljadama pacijenata koji se liječe od dugotrajne anosmije u Velikoj Britaniji neki imaju parasomiju.

Za Sky News je rekao da pacijenti osjećaju da im je njuh izobličen i dodao da to stvarno uznemirava pacijente i da je to uticalo na kvalitet njihovog života.

Dugotrajni Covid pojam je koji opisuje simptome koronavirusa koji se mogu nastaviti sedmicama ili mjesecima nakon bolesti.

Opisujući ga kao "neurotropni virus", profesor Kumar kazao je da covid ima afinitet prema živcima u glavi, posebno prema živcu odgovornim za njuh.

- To vjerojatno utiče i na druge živce i na, kako smatramo, neurotransmitere koji šalju poruke u mozak - kazao je te dodao da ljudi prijavljuju probleme sa spavanjem, halucinacije i promjene po pitanju sluha.

Rekao je da pronalaze načine kako pomoći pacijentima da se oporave.

Daniel Saveski, 24-godišnji bankar koji živi u Londonu, kazao je da je izgubio čulo ukusa i mirisa nakon što je u martu dobio koronavirus i od tada pati od parosmije.

Kazao je da mu stvari koje imaju jak miris, poput kante za smeće, mirišu na sumpor ili zagoreli tost.

- To mi je smanjilo uživanje u hrani i pomalo me deprimiralo to što nisam mogao osjetiti miris određene hrane - kazao je.

Lynn Corbett, administrator koja radi u agenciji za prodaju nekretnina, kazala je da je bila "šokirana" buđenjem na svoj 52. rođendan u martu kada je ostala bez ukusa i mirisa.

- Od marta pa sve do kraja maja nisam mogla ništa okusiti. Iskreno mislim da sam mogla zagristi sirovi luk - kazala je.

Njuh joj se počeo vraćati u junu, ali ništa nije mirisalo kako bi trebalo.

Većina je stvari odvratno mirisala, taj bolesno slatki miris je teško opisati jer ga nikad prije nisam osjetila - kazala je.

Kazala je da uprkos tome što je prije bila "zavisnica o kafi", to piće joj sada miriše kao i pivo i benzin. Iako nije sigurna hoće li ikad povratiti njuh, Corbett je kazala da je u redu s tim.

- Mislim da imam sreće jer ako sam imala koronavirus, a sve ukazuje da sam ga imala, nisam bila ozbiljno bolesna, hospitalizovana ili umrla kao mnogi drugi - kazala je.

Humanitarna organizacija AbScent, koja pomaže ljudima s poremećajima mirisa, prikuplja informacije od hiljade pacijenata s anosmijom i parosmijom u partnerstvu s ENT UK i britanskim rinološkim društvom kako bi pomogla u razvoju terapije.

Oni preporučuju svima koji imaju parosmiju da se podvrgnu "treningu mirisa", koji uključuje mirisanje ružinog ulja, limuna, klinčića i eukaliptusa svaki dan oko 20 sekundi kako bi povratili čulo mirisa.

Profesor Kumar, piše Sky News, kazao je da postoje obećavajući izvještaji da takav trening pomaže pacijentima te da će većina ljudi s vremenom opet imati normalano čulo mirisa.