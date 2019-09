One su odlične za krvnu sliku i jačanje imuniteta

Biljka kupina slatka je i zdrava prirodna poslastica. Hranljive materije koje ona sadrži su veoma značajne za naš organizam, a prije svega obiluje antioksidansima koji kompletno čiste organizam od toksina.

Kroz ove bobice, unosimo i značajne količine brojnih minerala, pa tako našem tijelu dajemo gvožđe, kalijum i magnezijum, koji su pravi dar prirode sakriven u kupinama. Bogate su vitaminom C i E, koji im daju sladak i blago kiselkast ukus.

One mogu da okrijepe vaše tijelo, ojačaju imunitet i preventivno djeluju kod različitih bolesti, a vjeruje se da ovo ukusno voće ima i moćno antikancerogeno dejstvo. Zato je sirup od kupina pravi eliksir za naše zdravlje.

Odličan za krvnu sliku i srce i jača imunitet bolje od suplemenata

Jedna čaša ovog soka sadrži skoro 700 mg kalijuma, a to je fenomenalan prirodni lijek za kompletan kardiovaskularni sistem. Naročito je preporučljivo piti sok od kupine za anemiju, jer se i pored kalijuma u njemu nalazi gvožđe. Ono što je odbrambenom sistemu vašeg organizma preko potrebno jesu folati, piše Stvar ukusa. U pitanju je vitamin B9, koji se teško pronalazi u većim količinama kada su namirnice u pitanju. Međutim, ovo voće je prepuno ove preko potrebne materije. Čak 108 mikrogramafolata nalazi se u jednoj čaši.

Čisti organizam od toksina i odličan protiv upala

Ovo ukusno voće sadrži velike količine antocijana, jakog prirodnog antioksidansa. Zanimljivo je kako upravo on daje tim bobicama karakterističnu tamnu boju, stoga se može koristiti kupinov sirup za detoksikaciju cijelog organizma, što će spriječiti pojavu brojnih oboljenja. Vitamin C je zastupljen i to cijelih 90 mg u 2 dl ovog napitka, što praktično predstavlja 100 posto dnevnih potreba. Pomoći će u saniranju upala, ali sačuvaće i elastičnost kože, tetiva i krvnih sudova. Ublažava bol i smanjuje obilne menstruacije.

Kupine su prirodni saveznik svih žena, naročito kad su problemi tokom ciklusa. Tada se često mogu javiti bolovi i grčevi koji su zaista neprijatni, a nerijetko i jaka krvarenja. Ukoliko pijete ovaj napitak lišićete sebe tih pojava, jer on povoljno utiče na krv, kao i na samu matericu.

Eliminiše dijareju i opstipaciju

Sok od kupina je neprikosnoven u rješavanju problema rada crijeva. Veoma brzo hidrira čitav organizam i reguliše rad digestivnog trakta, a već nakon jedne čaše ovog napitka osjetićete poboljšanje. Osim toga, efikasan je i protiv zatvora, kao i nadutosti donjeg dijela stomaka.

Jača kosti i spriječava osteoporozu

Već smo spomenuli da ovo voće sadrži kalcijum, a poznato je kako je u pitanju mineral koji je preko potreban za rast, razvoj i čuvanje koštanog tkiva. Sa sigurnošću možemo reći kako je ovaj napitak među najboljim domaćim lijekovima za ovu namjenu. Stoga, slobodno pijte sok od kupine za zdravlje kostiju i izbjeći ćete osteoporozu, a ako ste pretrpjeli lom, pomoćiće vam u bržem zacjeljenju.

Prevencija raznih oblika raka

Priroda je puna raznih biljki koje mogu pomoći u zaštiti od kancera, ali i u samom liječenju ove opake bolesti. Obzirom kako sadrži vitamin C, kao i flavonoide, možemo preporučiti da pijete sok od kupina protiv raka debelog crijeva. On efikasno čisti sve toksine iz digestivnog trakta, a zahvaljujući svojim antikancerogenim svojstvima spriječiće rast i dalji razvoj malignih ćelija.