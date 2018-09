Novi način liječenja zaraženih HIV-om

Američki naučnici otkrili su način da mjesecima suzbijaju HIV virus u tijelu pacijenta koristeći duple doze antitijela, koje mogu da unesu potpune promjene u način liječenja te bolesti, prenosi agencija AFP.

U svijetu raste broj zaraženih HIV-om koji koriste lijekove, ali oni moraju da poštuju stroga pravila kako bi bili u dobrom zdravstvenom stanju i da lijekove uzimaju do kraja života. Istraživači ističu da kombinacija dva proteina, poznata po svom protivefektu na HIV, može da suzbije taj virus do 30 dana u tijelu pacijenta, a to daje nadu da je moguće razviti tretman zaraženih HIV-om koji ne podrazumijeva svakodnevno uzimanje lijekova, navodi AFP.

Bezbjedan, pouzdan tretman antitijelima mogao bi da otvori nove mogućnosti za pacijente koji žive sa HIV virusom, ocijenio je direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti u Merilendu Entoni Fauci. On je zaključio da tretman antitijelima predstavlja prvi korak u razvoju novih vidova liječenja.

Istraživači ističu da prvi rezultati tretmana antitelima obećavaju, ali je potrebno još ispitivanja kako bi se povećalo vrijeme u kome su antitijela aktivna u suzbijanju HIV virusa. Prema procjenama UN, 1,8 miliona ljudi je u 2017. zaraženo HIV virusom, a 940 hiljada je umrlo od te bolesti.