Nikotin pomaže u borbi protiv korone, ali ne i cigarete

Po objavljivanju naučne teze da nikotin pomaže u borbi protiv virusa korona, mnogi pušači su se ponadali da su zaštićeni. Čaj od nane i provjereni nikotinski suplementi pomažu organizam da ojača imuni sistem i da dopuni energiju. Pušenje cigareta je štetno za pluća nije preporučljivo u borbi protiv koronavirusa.

U Evropi su se pojavila istraživanja koja su pokazala da su pušači ređe oboljevali od koronavirusa, odnosno da je bilo rijetkih slučajeva teških kliničkih slika kod osoba koje su konzumenti duvana.

Nikotin pomaže, pušenje - ne

Pulmolog dr Branimir Nestorović kaže za Sputnjik da je pozitivan uticaj nikotina na organizam od ranije poznat, ali da to ne podrazumeva upotrebu cigareta, jer one sadrže mnogo stvari koje nisu korisne.

„Nikotin je dio molekula koji se zove nikotin amid di nukleotid. A to je u stvari molekul koji daje energiju organizmu, tako da u stvari oni koji su umjereni pušači, oni dodaju energiju. To je kao da uzimaju energetske napitke, pomažu imuni sistem da ima više energije. To je ukratko objašnjenje. I, u stvari, to ne znači da ljudi treba da puše. Zato što nikotina ima i na drugim mjestima, recimo nana ima dvostruko više nikotina nego većina biljaka. Zašto se biljke stavljaju kod pušača u sobu, pa da apsorbuju nikotin“, objašnjava Nestorović.

Prema riječima našeg sagovornika, postoje i suplementi koji se koriste u ove svrhe i to su pametnija rješenja od lepljenja nikotinskih flastera koji se pominju u istraživanju francuskih naučnika:

„Nikotin povećava koncentraciju, ali povećava i nervozu, stvara zavisnost i tako dalje. Postoji taj suplement - nikotid ribozil. On se koristi, ali kod nas nije toliko poznat i rasprostranjen jer je relativno skup. I on nema nikave veze sa cigaretama. To je u stvari vitamin B3. Koristio se u liječenju šizofrenije i drugih raznoraznih poremećaja 50 godina unazad, jer kad dajete B3 vitamin on je nijacin, a pretvara se u nikotin“.

U Evropi je, kako kaže naš sagovornik, primjećeno da pušači ređe oboljevaju od aktuelne svjetske pošasti, ali je prava priča dosta šira.

„Ne preporučujemo, naravno, pušenje cigareta. Ljudi su shvatili te poruke kao da su oni koji su pušači zaštićeni od virusa korona. Nisu, oni koji su pušači oni oštećuju pluća i pušenje im ne koristi. Nikotin da, ali cigarete sadrže sve i svašta osim nikotina, a većina toga je jako štetna“, zaključuje pulmolog.