Nevjerovatne prednosti duda po vaše zdravlje

Vjerovatno jeste još kao djeca, pokušavali da sa njegovog visokog stabla uberete nekoliko zrelih plodova. Ovo nevjerovatno ukusno voće, poznato po svojoj crnoj i bijeloj boji osim fantastičnog ukusa važi za jedno od najzdravijih na našim prostorima. Zbog svojih izuzetnih prednosti po ljudsko zdravlje, našu pažnju posvjećujemo danas upravo voćki zvanoj dud.

ŠTA JE DUD?

Riječ je o plodu koji raste na drvetu duda i koji nas osim svoje crne i bijele boje, može počastiti još i crvenom i plavom verzijom. Stabla duda porastu i do 10 metara u visinu, a njihovi listovi su omiljena hrana svilenim bubama. Dud sazreva tokom nekoliko mjeseci od kojih je potpuno zreo u maju. Zbog svoje slatkoće dud se koristi za pravljenje džemova, vina i preliva za palačinke.

PREDNOSTI DUDA?

Dud je voćka puna hranljivih sastojaka i vitamina. Šolja sirvog duda sadrži svega 60 kalorija, što predstavlja lagan i ukusan obrok. Dud sadrži ugljene hidrate koji šećer pretvaraju u laktozu, pružajući na taj način ćelijama energiju. Konzumacija duda povećava unos gvožđa i osigurava ispunjavanje tkiva kiseonikom. Dud je bogat vitaminima K i C, pri čemu vitamin K pomaže u razvoju koštanog tkiva i bitna je komponenta za zgrušavanje krvi, a vitamin C povećava snagu tkiva i sintezu kolagena. Takođe on sadrži i riboflavin (B2) koji štiti tkiva od slobodnih radikala.

KAKO DUD DOPRINOSI ZDRAVLJU ČOVJEKA?