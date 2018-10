Ruski akademik Petar Garjajev, koji je tvorac "Lingvističko-talasne genetike", poručio je danas u Beogradu da ne postoje neizlječive bolesti, već samo informacije o bolesti koje je čovjek dobio nasljednim putem ili tokom života.

Garjajev je u Beogradu predstavio metodu kojom njegovi saradnici i on liječe pacijenta, te pojasnio da je prvi korak u liječenju oboljelog izrada individualne matrice za pacijenta kome se "prilikom slušanja ćelije polako vraćaju u zdravo stanje i ostaju zdrave".

"Mi iskopiramo proces koji se dešava u prirodi i to prenesemo na čovjeka. To nisu nikavi čarobni štapići, već laserske tehnologije. Mi koristimo takozvane kvantne talasne matrice, čovjek sluša taj zvuk koji nije muzika već radio-talas, oni se uvode u organizam, ćelije prepoznaju tu vibraciju koja ih sjeća da su bili zdravi i tako se organizam prestrojava u vrijeme kada je bio mlad. U tome se razlikujemo od klasične medicine", pojasnio je Garjajev.

On je naglasio da se individualna matrica kreira na osnovu fotografije osobe iz njenih mladih dana, odnosno putem DNK uzorka.

"Meni su se obratile, na primjer, žene koje imaju 70, 80 godina. Uzeo sam njihove fotografije iz djetinjstva i to čime zrače fotografije pretvorio u zvučni hologram. One su vrlo strpljivo to slušale i dobile su čak i mjesečne cikluse", rekao je on.

Garjajev kaže da ga često pitaju kako radi preko fotografije, navodeći da za to koristi specijalne laserske tehnologije.

"Uz pomoć te tehnologije, mi dobijemo sliku čovjeka, to jest, njegov hologram. Znači, uspijevamo da pročitamo i fotone koji su založeni u tu fotografiju i da dobijemo takozvani torzioni hologram. Sav svemir je takođe hologram u kom je založeno sve od nastanka svijeta, znači svi ljudi od rođenja do smrti su zapisani u tom hologramu", naveo je on.

Garjajev, koji je osnovao Institut kvantne medicine u Moskvi, rekao je da je moguće da uz pomoć metode koju je on razvio ljudi dožive godine biblijskih ličnosti, kakav je Noje.

"Mi tek sada razumijemo gramatiku gena. Geni su riječi. Mi možemo da sintetišemo gene po svojoj volji, a da li se tu sučeljavamo sa Bogom? Bog nas je stvorio da živimo zdravo i mlado", dodao je on.

Konferenciju za novinare akademika Garjajeva u Ruskom domu u Beogradu organizovao je Međunarodni naučni centar za istraživanje nasljeđa Nikola Tesla Beograd-Moskva-Novosibirsk.

Na konferenciji je najavljen seminar "Talasna genetika u službi čovječanstva - neizlječive bolesti ne postoje", koji će Garjajev održati u nedjelju, 21. oktobra, u hotelu "Moskva" u Beogradu.