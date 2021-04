Ne jedite dok radite za kompjuterom, napravite pauzu

Nemojte zanemarivati svoje zdravlje, ne uzimajući pauzu kada vam je potrebna.

Sigurno ste bar jednom imali toliko posla da niste stigli da odete na pauzu i u miru pojedete obrok. Umjesto toga, svoj ručak ste doneli pred kompjuter i pojeli ga dok ste radili. Kod nas je to česta pojava, ali recimo, u Francuskoj je godinama to zakonski bilo zabranjeno (tek sada, s obzirom na korona situaciju, francusko Ministarstvo rada promijenilo je taj radni zakon i omogućilo ljudima da svoje popodnevne obroke pojedu na radnom mjestu, odnosno na radnom stolu).

Svrha tog zakona u Francuskoj bila je da podstaknu francuske radnike da se malo odmore od posla. Prema mnogim istraživanjima, ta pauza potrebna je i za produktivnost kao i za duže koncentrisanje za kompjuterom.

S obzirom da mnogi kod kuće nemaju kancelariju ili dio sobe koji je pravi radni kutak, radni sto postaju i - trpezarijski sto, krevet, dvosjed, fotelja..

Ljude koji rade od kuće blizina kuhinje dovodi do sindroma "nesvjesnog jedenja".

"Kad nesvjesno jedemo ne razmišljamo puno o fiziološkim znakovima na koje bi trebalo da obratimo pažnju (npr. na znakove sitosti). Vjerovatnije je da ćemo jesti brže i da nećemo osjećati sitost", rekla je Lin Redman, psiholog i pomoćnik direktora u Biomedicinskom istraživačkom centru Penington.

Kada ljudi odlaze na posao, obično su ograničeniji po pitanju izbora hrane. Ili će je ponijeti od kuće, kupiti nešto u pekari, na aparatu grickalicu ili naručiti dostavu. S druge strane, oni koji rade od kuće ješće sve što im je u blizini.

Osim toga, moguće je da će se njihove porcije povećati jer su kod kuće. Taj lakši pristup širem asortimanu dovodi i do unosa većeg broja kalorija.

Možda vam se čini kao dobra ideja da sedite za stolom i prelistavate imejlove tokom ručka. Ali ako se odmaknete i odvojite vrijeme da malo predahnete, time ćete poboljšati svoju produktivnost. Za odmor je idealno izdvojiti od 30 minuta do sat vremena. Ako ne napravimo pauzu koja nam je potrebna to bi moglo dovesti do povećanog stresa i do izgaranja.

Ako napravite pauzu da napunite baterije i pružite svom mozgu priliku da se ponovno pokrene to će vam omogućiti veću produktivnost, fokusiranost i kreativnost.

Hormon stresa kortizol, već je možda povišen u ovim stresnim vremenima zbog pandemije koronavirusa. Prema mnogim istraživanjima, duža izloženost plavoj svjetlosti (od kompjutera do tableta i telefona), drastično povećava nivo hormona stresa u našem tijelu. Ako uzmete pauzu i odmaknete se od radnog stola, bar na kratko, smanjićete i nivo stresa.

Evo šta bi trebalo da uradite:

- Zakažite pauzu za ručak. Bilo da se radi o kraćoj pauzi ili dužoj, sjajan prvi korak je da zapravo zakažete kada ćete uzeti pauzu od radnog vremena. Ako ne možete izaći iz kuće za to vrijeme, ne brinite! Može vam pomoći i samo udaljavanje od prostora u kojem ste proveli cijelo jutro.

- Promijenite svoje okruženje. Ako možete, izađite iz prostorije u kojoj radite. idite na terasu, u dnevni boravak. Bilo gdje, samo da niste u sobi u kojoj radite jer u njoj imate osjećaj radnog okruženja i nećete se odmoriti kako treba.

- Dok radite od kuće ponašajte se kao da ste na radnom mjestu. Dan prije ili tog dana razmislite šta ćete jesti, što ćete popiti na pauzi za kafu i nemojte radno vrijeme provesti u pidžami. Bitno je da sebi stvorite radno okruženje i da probate da zamislite da ste zaista na uobičajenom radnom mjestu.