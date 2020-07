Naučnik pokazao učinak nošenja zaštitne maske

To znači da je nošenje maske jednako važno koliko i prije mjesec ili dva. Međutim, nošenje maski preporučuje se samo u zatvorenim prostorijama, iako njihovo nošenje bitno umanjuje rizik od zaraze.

Istraživač Rič Dejvis je svim pratiteljima na Twitteru pokazao koliko je važno nošenje maske jednostavnim eksperimentom korištenjem agar kultura. Naučnik je dokazao kako maska blokira kapljice iz naših usta i grla kada kišemo, pjevamo, govorimo i kašljemo.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.Two simple demos:First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

Samo nošenjem maske može se pobijediti pandemija virusa korona, Dejvisov je stav. U prvom eksperimentu ispostavilo se da se bakterije najviše šire kada kašljemo ili kišemo, a manje kada govorimo ili pjevamo. U svakom slučaju maska je uspijevala u potpunosti zaustaviti širenje.

Exclusive: How effective is a mask? We headed to @providence_phc's lab with @richdavisphd to find out. I did the following with and without a mask: talk, sing, cough, and sneeze. We just got the results today. Full story airs tonight at 6 on @KHQLocalNews. pic.twitter.com/I32VhXXEfF

— Kevin Kim (@NewsWithKevin) June 26, 2020