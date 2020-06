Naučnik pokazao koliko je maska zaista efikasna i šta ako kašljemo na distanci

Test, čije rezultate je objavio na Tviteru, pokazao je da se bakterije najviše šire kad kijamo ili kašljemo, manje kad pjevamo ili govorimo, ali maska je u svakom slučaju uspjevala da ih potpuno zaustavi.

U drugom testu, Dejvis se bavio i distancom. Kašljao je na određenoj distanci prvo s maskom, a onda bez nje i posmatrao u kojoj laboratorijskoj posudi će se bakterije razviti.

Pokazalo se da ste bez maske, ako neka osoba kašlje (čak i na samo 15 sekundi), bezbjedni tek na oko dva metra udaljenosti, dok s maskom nema opasnosti ni na manjoj distanci.

- Svjestan sam da ovaj primjer ne prikazuje širenje virusa, ali kolonije normalnih bakterija iz mojih usta i grla pokazuju kako se šire velike respiratorne kapljice, poput onih za koje se vjeruje da uglavnom šire kovid 19 i kako ih maska blokira - napomenuo je Rič Dejvis, čiji je eksperiment izazvao veliku pažnju upravo zato što na jednostavan način ukazuje na važnost nošenja zaštitne maske u aktuelnoj situaciji.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

