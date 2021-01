Naučnici razbili neke od najvećih mitova o vakcinama protiv koronavirusa

Brzi razvoj vakcina protiv koronavirusa tokom prošle godine prouzrokovao je širenje brojnih dezinformacija o njihovoj sigurnosti i učinkovitosti, što obmanjuje javnost i može ugroziti živote ljudi, upozoravaju naučnici.



Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je izvijestila da je širenje dezinformacija o vakcinama među prvih deset prijetnji po javno zdravlje na globalnom nivou. Vakcinacija, kako navodi WHO, godišnje može spriječiti dva do tri miliona smrtnih slučajeva povezanih s oboljenjem COVID-19.

Stoga su naučnici upozorili na neke od najvećih mitova o vakcinama protiv koronavirusa.

Vakcine nisu sigurne jer su razvijene prebrzo

Vakcine protiv koronavirusa koje su trenutno u upotrebi širom svijeta podvrgnute su strogim i rigoroznim kliničkim ispitivanjima. Svaka od njih testirana je na hiljadama ljudi nakon početnih ispitivanja na životinjama.

Proizvođači vakcina ističu da su svi rezultati ispitivanja dokazali da su vakcine sigurne i efikasne. Pored internih kontrola u samim kompanijama, sve vakcine podvrgnute su i strogim kontrolama drugih regulatora nadležnih za sigurnost lijekova.

Vakcine protiv koronavirusa mijenjaju DNK

Vakcine protiv koronavirusa koje su razvili Pfizer-BioNTech i Moderna sadrže RNK (ili mRNA) koja upućuje ljudske ćelije kako da proizvode protein koji pokreće imunološki odgovor na koronavirus. Na ovaj način gradi se imunitet protiv virusa.

MRNA iz vakcina nikada ne ulazi u jezgru ćelije gdje se čuva DNK, ističu iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

"To znači da mRNA ni na koji način ne može utjecati na našu DNK. Umjesto toga, COVID-19 mRNA vakcine rade na prirodnoj zaštiti tijela kako bi sigurno razvilo imunitet na bolest. Pored toga, imune ljudske ćelije se raspadaju i rješavaju se mRNA ubrzo nakon što dobiju potrebne upute za proizvodnju proteina", pojasnili su iz CDC-a.

Vakcine protiv koronavirusa utiču na plodnost

Pojedine žene su zabrinute da bi vakcine protiv koronavirusa mogle naštetiti njihovoj plodnosti, o čemu je mnogo dezinformacija kružilo internetom. Kraljevski koledž Velike Britanije oglasio se povodom ovih dezinformacija istakavši da nema nikakvih dokaza koji ukazuju na to da COVID vakcine utieču na plodnost te da ove tvrdnje nisu potkrijepljene nikakvim naučnim dokazima.

Vakcine nisu sigurne za trudnice

Podaci o sigurnosti vakcina za trudnice su ograničeni, kažu iz CDC-a. Prema istraživanjima koja su provedena na nosećim ženkama pacova, ne postoji nikakva zabrinutost da su vakcine nesigurne za trudnice.

Naučnici u budućnosti planiraju provesti nova istraživanja o uticaju vakcina na trudnice kada će biti dostupno više informacija, javlja CNBC.

Ukoliko ste se vakcinisali, ne morate nositi masku

Čak i nakon vakcinacije protiv koronavirusa, postoji mogućnost da prenesete virus na druge, piše CNBC. Iz CDC-a ističu da još nije poznato kako će vakcinacija uticati na dalji prijenos zaraze te pozivaju ljude da nastave nositi maske i držati distancu i nakon vakcinacije.

Ne treba mi vakcina jer sam preboleo koronu

Iako bi prva infekcija koronavirusom ljudima mogla pružiti antitijela protiv reinfekcije, stručnjaci još nisu sigurni koliko dugo traje ova zaštita. Preliminarni rezultati istraživanja na hiljadama zdravstvenih radnika širom Ujedinjenog Kraljevstva otkrili su da će ljudi zaraženi koronavirusom vjerovatno imati neki oblik imuniteta najmanje pet mjeseci.

U drugom istraživanju naučnici tvrde da imunitet traje osam mjeseci. Međutim, podaci takođe sugerišu da pojedinci s antitijelima još uvijek mogu biti prijenosnici virusa.

