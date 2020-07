Naučnici pronašli slabu tačku korone, blokira virus i jača imunitet - ovo je način

Jedan od tih virusnih proteina, zvan PLpro (proteina slična papainu), neophodan je za replikaciju i brzo širenje virusa. Međunarodni tim istraživača predvođen Univerzitetom Gete utvrdio je da farmakološka inhibicija ovog virusnog enzima blokira replikaciju virusa i istovremeno jača antivirusni imuni odgovor.

U slučaju infekcije, virus SARS-CoV-2 mora savladati različite odbrambene mehanizme ljudskog tijela, uključujući njegove nespecifične ili urođene imune odbrane. Tokom ovog procesa, inficirane ćelije tijela oslobađaju proteine poznate kao interferon tipa 1. Privlače prirodne ćelije ubice, koje ubijaju zaražene ćelije.

Jedan od razloga zašto je virus SARS-CoV-2 tako uspješan i opasan je taj što može suzbiti nespecifični imuni odgovor.

Koristeći virusni protein PLpro (papainsku proteazu), virus ima dve funkcije: formiranje novih virusnih čestica i istovremeno suzbija proizvodnju interferona tipa 1.

Njemački i holandski istraživači bili su u stanju da nadgledaju te procese u eksperimentima sa primarnim virusom u ćelijskim kulturama.

Štaviše, blokiranjem PLpro, proizvodnja virusa se inhibira, a ujedno se pojačava i urođeni imuni odgovor ljudskih ćelija na virus.

- Koristili smo nekovalentni inhibitor enzima PLpro, GRL-0617, i detaljno opisali njegov način djelovanja. Zaključili smo da je inhibicija PLpro-a vrlo obećavajuća strategija dvostrukog cilja u kontroli Covid-19 - objašnjava profesor Ivan Đikić, direktor Instituta za biohemiju II pri Univerzitetskoj bolnici u Frankfurtu i glavni autor.

